La nouveauté de ce « Skills Challenge » 2022, c’est évidemment le fait que trois équipes de trois joueurs chacune s’affrontent désormais, dans des exercices de shoot, de passe, de relai tout-terrain et de tir du milieu de terrain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la NBA s’est pas mal compliquée la vie au niveau de ses règles, avec une tonne de spécificités qui ont rendu le tout incompréhensible (ou quasiment).

Darius Garland bouillant au shoot

Le premier exercice concerne le shoot, où cinq « spots » sont répartis sur le parquet. Ils valent chacun un nombre de points défini (5, 4, 3, 2 et 1). Chaque joueur dispose de 30 secondes pour inscrire le plus de points possibles, d’où il le souhaite.

Première équipe à concourir : la « Rookie Team », avec Cade Cunningham (16), Josh Giddey (10) et Scottie Barnes (6). À eux trois, ils cumulent 32 points.

Place ensuite à la « Team AntetokounmBros », avec les frères Giannis (8), Kostas (4) et Alex (8), qui totalisent de leur côté 20 points, sans forcément briller au niveau de l’adresse.

Devant un public largement acquis à sa cause, c’est finalement la « Team Cleveland » qui boucle ce premier tour, avec Darius Garland (24), Jarrett Allen (5) et Evan Mobley (18), qui compilent 47 points et qui remportent facilement cette étape de shoot. Grâce à la magnifique prestation de Mobley, terriblement adroit, ainsi qu’à celle de Garland, encore plus brûlant que son coéquipier rookie !

Après un tour, la « Team Cleveland » hérite donc de 100 points pour sa victoire.

Giannis régale à la passe

Deuxième exercice, celui des passes, avec trois cibles en mouvement qui doivent être visées par les trois joueurs, qui concourent tous en même temps. Ce qui nous offre des séquences avec pas mal de bousculades, car personne ne peut enchaîner deux passes du même « spot » et se précipite vers un autre.

Comme pour le shoot, c’est la « Rookie Team » qui ouvre le bal, avec Josh Giddey (36), Scottie Barnes (28) et Cade Cunningham (24) qui cumulent 88 points.

Dans la foulée, la « Team AntetokounmBros » des frères Giannis (40), Kostas (24) et Alex (24) totalise elle aussi 88 points !

Plus en difficulté à la passe, la « Team Cleveland » termine dernière de ce deuxième tour, avec 70 points pour Darius Garland (20), Evan Mobley (30) et Jarrett Allen (20).

Égalité oblige, un « tie-breaker » assez flou a déterminé que la fratrie Antetokounmpo sortait victorieuse, devant les rookies, décrochant 100 points. La prestation de Giannis à la passe a d’ailleurs marqué les esprits, au même titre que celle de Giddey.

Les rookies font parler leur fraîcheur

Troisième et dernier exercice : un relai, dont le parcours est finalement très similaire à celui de l’ancienne version du « Skills Challenge ». Passes, shoots et course sont au programme, l’objectif étant d’aller le plus vite possible.

C’est une fois de plus la « Rookie Team » qui commence et qui boucle son passage en 01:18. Derrière, la « Team AntetokounmBros » ne parvient pas à faire mieux que le chrono de ses prédécesseurs. Idem pour la « Team Cleveland », malgré les encouragements de la salle.

Par conséquent, ce sont les rookies qui gagnent ce troisième tour et qui raflent donc les 200 points en jeu. Ce qui signifie que chaque équipe a remporté un exercice.

Pour conclure ce concours à la limite du compréhensible et particulièrement expérimental, une mort subite est d’abord organisée pour désigner le nom de l’équipe qui accompagnera la « Rookie Team » en finale.

Les Cavaliers sont « clutchs » !

Et c’est la « Team Cleveland » qui franchit cet obstacle, grâce à une réussite à 3-pts de Darius Garland, en duel avec Thanasis Antetokounmpo. Un panier synonyme d’élimination pour la « Team AntetokounmBros ».

Et le principe de cette « vraie » finale est de convertir un shoot depuis le milieu de terrain, aussi rapidement que possible. La « Rookie Team » y parvient en 9.9 secondes, grâce à Scottie Barnes, alors que la « Team Cleveland » n’a besoin que de 4.4 secondes pour régler la mire, avec Evan Mobley !

En clair, ce sont ici Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley, donc, qui remportent ce « Skills Challenge » 2022, devant leur public. Refermant ce concours qui ne devrait pas rester dans les mémoires. Du moins, positivement…