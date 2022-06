Cade Cunningham veut être plus intelligent pour éviter les fautes

Cade Cunningham marmonne seul sur le banc des Pistons, secoue la tête puis s’applaudit. Le rookie vient de récolter sa cinquième faute, en coupant Marcus Smart sur un début de transition, à 7 minutes de la fin du match face aux Celtics. Les deux équipes sont alors à égalité (88-88).

Il va rester cloué sur le banc pendant un peu plus de deux minutes. Suffisamment de temps pour que les Verts prennent… dix points d’avance (90-100) et finissent par s’imposer grâce à cet écart creusé sur la séquence. Une défaite rageante pour lui qui s’est montré en réussite dans le jeu : 25 points à 11/19 aux tirs. Mais avec ses problèmes de faute, Dwane Casey a dû le limiter à 27 minutes.

« J’ai dit à Cade qu’on avait besoin de lui dans le jeu », a rapporté le coach après cette défaite. « On n’a pas besoin de ces fautes gratuites, de faire des fautes juste pour en faire. Il va apprendre qu’on a besoin de lui sur le parquet, en attaque, de son sens du jeu. On n’a pas besoin qu’il soit assis à côté des entraîneurs. »

« On savait qu’on pouvait gagner ce match mais je crois que je nous ai fait du tort en devant sortir si souvent », a reconnu le rookie. Celui-ci avait été sanctionné une toute première fois après seulement 16 secondes de jeu, en baissant les mains sur une pénétration de Jayson Tatum. Trois minutes plus tard, il avait reçu une seconde faute, moins évidente, après une collision avec Jaylen Brown.

Le plus sanctionné de l’équipe

« Je me tire une balle dans le pied avec ces fautes plus qu’autre chose. Je dois juste être meilleur là-dessus, être plus intelligent. Une fois que j’en prends une, je dois être plus malin pour ne pas en faire d’autres », a affiché le numéro 1 de la dernière Draft.

Selon son coach, il est conscient que ses adversaires cherchent à l’attaquer dans l’optique de le sortir prématurément du match. Alors il doit apprendre à défendre avec les « mains en retrait », avec « les appuis et le haut du corps » et pousser l’attaquant à shooter au-dessus de lui. « Quand il lève les bras, il doit avoir une envergure de 2m10. […] On veut le mettre au défi de défendre le meilleur joueur adverse. Il faut être discipliné dans ces situations. »

Le coach d’en face, ce soir-là, Ime Udoka rappelait toutefois que Cade Cunningham était « jeune homme tout juste sorti de l’université », qui « a déjà tellement appris à ce niveau qu’on cherche à faire en sorte que quelqu’un d’autre fasse la différence ».

Un joueur de 20 ans qui doit encore apprendre à mieux gérer ses problèmes devenus récurrents. Avec plus de trois fautes par match, il est le joueur des Pistons le plus sanctionné et dans le Top 20 de la ligue en la matière. Dwane Casey estime « qu’il va apprendre toutes ces choses. On a confiance en lui, il est notre avenir. On doit faire en sorte qu’il apprenne à jouer d’abord sans faire ce genre de fautes, et ensuite à jouer avec. »