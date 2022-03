Les Warriors à la croisée des chemins

Alors que les Suns viennent d’enchaîner deux revers de suite, les Warriors n’en profitent pas. Privés de Draymond Green depuis plusieurs semaines, les coéquipiers de Stephen Curry marquent le pas, et les deux revers à domicile contre les Nuggets et les Mavericks ont fait mal. Par deux fois, les joueurs de Steve Kerr ont gâché une grosse avance pour finalement s’incliner dans la dernière ligne droite.

Pas le temps, pour autant, de reprendre ses esprits puisque l’équipe enchaîne avec quatre déplacements, entrecoupés par la réception des Clippers : Minnesota, Dallas, LA Lakers et Denver. Et pour ne rien arranger, Klay Thompson est malade et il n’a pas accompagné l’équipe à Minneapolis.

« On joue beaucoup de bonnes équipes, et on en saura plus sur la caractère de notre équipe pendant ce road trip »

« C’est vraiment une série difficile, et ce serait bien pour notre équipe d’y répondre » prévient Steve Kerr. « Comme je l’ai déjà dit, cela va devenir de plus en plus dur au fur et à mesure qu’on s’approche des playoffs. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas allés loin en playoffs, et ce sont de très bons matches pour eux. On doit en retenir la leçon et mieux répondre. »

Steve Kerr ne vise personne, mais on pense à Jordan Poole et Jonathan Kuminga, en difficulté face aux Mavericks. Il faut aussi gérer le physique et la fatigue, et il ne serait pas surprenant que Steve Kerr ménage Stephen Curry pendant cette série de cinq matches en neuf jours.

« Ce sera clairement compliqué » confirme Kevon Looney. « On joue beaucoup de bonnes équipes, et on en saura plus sur la caractère de notre équipe pendant ce road trip. On a de grandes ambitions, et on se doit de mieux joueur, on doit apprendre à finir les matches serrés. On a le groupe pour le faire. »

« Il n’y a pas de recette miracle, ni de baguette magique. Il faut en passer par là, et prendre conscience que c’est la partie la plus importante de notre saison »

Pour Steve Kerr, ces défaites frustrantes peuvent être utiles. « On doit prendre conscience que les matches NBA défilent à toute vitesse. Cela peut arriver si rapidement qu’il faut être capable d’encaisser tout ça. On ne peut pas se contenter de dire que lorsque Draymond (Green) et Andre (Iguodala) vont revenir, on sera meilleurs. Peu importe qui est sur le terrain, on se doit de mieux jouer sous pression et de maintenir cette confiance. »

Même discours chez Stephen Curry, bien seul sans Klay Thompson, Andre Iguodala et Draymond Green pour mobiliser ses jeunes coéquipiers.

« Nous sommes tous passés par là et ce ne sont que des habitudes à prendre. Il faut rester confiant dans nos capacités même si les rotations changent. Il faut aborder les choses avec confiance et être volontaire. Il n’y a pas de recette miracle, ni de baguette magique. Il faut en passer par là, et prendre conscience que c’est la partie la plus importante de notre saison. Quand on entre sur le terrain, il faut avoir un impact sur le jeu, apporter une bonne énergie, et cela concerne tout le monde, pas seulement les jeunes, et prêter attention aux détails, sur les petites choses qui vous aident à gagner des matchs. Il faut de l’énergie en défense. Peu importe que les tirs entrent ou pas, il faut faire avec. Peu importe qui sera sur le terrain pour les playoffs, il faut répondre aux attentes. On ne veut pas ressentir ce qu’on vient de vivre avec ces deux défaites à domicile. »