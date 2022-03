Quand le niveau augmente, les Bulls n’ont plus les jambes

Les Bulls ont beau être installés dans les sommets de la conférence Est, ils ne peuvent pas se réjouir devant leur bilan quand ils affrontent des grosses équipes. La preuve : quand Chicago affronte une forte formation, qui présente au moins 60% de victoires, c’est quasiment défaite automatique avec un seul succès en douze matches…

La dernière défaite en date, à Miami (112-99), le démontre encore une fois de manière implacable : il y a eu jusqu’à 24 points d’écart et sans une petite réaction en dernier quart-temps, la gifle aurait été plus sévère puisque Chicago avait seulement inscrit 67 petits points après 36 minutes.

Les Floridiens ont clairement dominé les débats et affiché les limites des Bulls quand le niveau monte.

« C’est principalement dans les petits détails », tente d’analyser Nikola Vucevic pour le Chicago Sun Times. « On n’y est pas au niveau de l’exécution. Offensivement, défensivement, dans la communication, toutes les petites choses dont on parle dans les réunions et les shootarounds. Elles finissent par nous coûter cher. »

« Quand on joue des grosses écuries, il faut être régulier. On ne l’est pas assez »

Et si les Bulls peuvent toujours se cacher derrière les absences de Lonzo Ball et d’Alex Caruso, c’est un peu court car le Heat aussi était diminué (Kyle Lowry n’était pas là) pour ce troisième duel entre les deux formations. Miami a encore gagné et affiche un parfait 3-0 cette saison face aux troupes de Billy Donovan.

Comment expliquer alors que, dès que les cols sont ardus, les Bulls n’ont plus les jambes pour grimper et résister ? Et surtout, doit-on être inquiet pour eux ?

« Je pense qu’on n’a pas beaucoup de joueurs qui ont l’expérience des matches où l’on est testé », explique le coach des Bulls. « Et c’est une très bonne chose pour nous. Je vois les choses comme ça. Ce n’est pas si inquiétant que ça, mais ça met en lumière ce qu’il se passe dans ce domaine. Quand on joue des grosses écuries, il faut être régulier. On ne l’est pas assez. »

Ne pas réussir à battre des grosses équipes, ce n’est pas nécessairement handicapant en saison régulière – les Bulls le prouvent actuellement – puisqu’on affronte plus de faibles ou moyennes formations que de cadors. Mais en playoffs, c’est différent et ce constat peut devenir préoccupant pour les Bulls.

« C’est une chose d’être bon, c’en est une autre de gagner »

Visiblement, DeMar DeRozan, habitué des joutes de printemps, est serein.

« Je ne suis pas inquiet du tout », assure le All-Star pour NBC Sports. « Pourquoi l’être ? J’ai confiance en mes gars. Dans les semaines à venir, certains vont revenir de blessure, et ça va nous offrir un second souffle, physiquement et mentalement. Avec eux, l’énergie de l’équipe va clairement augmenter. Parfois, il faut affronter l’adversité pour savoir de quel bois on se chauffe et savoir à quel point c’est dur de gagner dans la ligue. C’est une chose d’être bon, c’en est une autre de gagner. On apprend d’une équipe comme ça, bien coachée, finaliste il y a deux ans. »

Il reste quelques semaines aux Bulls pour apprendre à gagner ces matches-là. Et si jamais ces défaites continuaient de s’accumuler et les plombaient mentalement quand les choses sérieuses vont démarrer ?

« On ne peut pas fuir la compétition », annonce Billy Donovan. « All-Star ou pas, quand le ballon est lancé à l’entre-deux, il faut se mettre à jouer. Si ça rentre dans nos têtes, alors ça veut dire qu’on ne peut pas devenir l’équipe que l’on désire être. »