Stats & Highlights | Les Bucks trop forts pour les Hornets, les Kings gagnent enfin

Après quatre défaites de suite, Sacramento avait besoin d’une victoire. C’est chose faite avec ce succès contre le Thunder. De son côté, Orlando a enchaîné un second succès de rang, en disposant d’Indiana.

Les Bucks, eux, n’ont pas fait de détails face à Charlotte, avec un gros Giannis Antetokounmpo.

Orlando – Indiana : 119-103

Belle prestation du Magic, qui parvient à s’imposer face à une équipe d’Indiana toujours aussi irrégulière. En second quart-temps, les Pacers passent un 10-0 pour prendre onze points d’avance. Orlando réagit avec Wendell Carter Jr, qui colle trois dunks pour aider le Magic a terminé cette première période sur un 17-7.

Cette dynamique se poursuit au retour des vestiaires, avec Carter Jr. encore. Les Floridiens dominent ce troisième quart-temps et Jalen Smith laisse parler sa frustration et se fait expulser (deux fautes techniques) au milieu d’un 14-2 pour Orlando. Victoire pour le Magic et retour réussi pour Markelle Fultz, auteur de 10 points en 16 minutes.

Magic / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 27 6/10 1/2 2/2 0 2 2 3 2 2 0 0 +24 15 18 W. Carter Jr. 28 8/10 1/1 4/6 3 9 12 1 5 0 3 0 +17 21 27 M. Bamba 30 6/15 1/5 2/2 4 6 10 0 4 1 0 1 +9 15 18 C. Anthony 29 3/14 1/7 4/5 0 3 3 3 3 0 2 0 +20 11 3 J. Suggs 27 5/9 2/4 2/4 0 3 3 10 3 2 2 0 +12 14 21 C. Okeke 24 2/6 2/5 0/0 0 3 3 3 0 1 0 1 -1 6 10 A. Schofield 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1 I. Brazdeikis 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 1 M. Fultz 16 5/7 0/0 0/0 2 0 2 6 1 0 1 0 +1 10 15 R.J. Hampton 17 5/9 2/4 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 +1 12 11 T. Ross 14 1/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 -6 2 2 G. Harris 20 3/8 2/6 3/3 0 0 0 1 0 2 1 0 +6 11 8 Total 45/96 12/37 17/22 10 29 39 29 19 10 10 2 119 Pacers / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith 25 4/7 3/6 3/4 1 7 8 0 1 0 3 0 -1 14 15 I. Jackson 18 2/4 0/1 2/4 1 4 5 2 4 0 3 2 +1 6 8 O. Brissett 31 1/6 1/4 3/4 0 6 6 2 1 0 0 1 -20 6 9 T. Haliburton 33 7/13 3/7 6/6 0 5 5 7 2 2 6 0 -16 23 25 B. Hield 34 7/13 3/6 1/1 0 1 1 6 1 0 0 0 -20 18 19 G. Bitadze 21 4/5 2/3 1/2 0 3 3 2 3 0 1 2 -9 11 15 D. Washington Jr. 26 4/10 2/5 1/2 0 0 0 0 2 1 1 0 +9 11 4 T. Taylor 22 3/4 0/0 1/2 1 4 5 3 2 0 2 0 -2 7 11 C. Duarte 15 3/6 1/2 0/0 1 3 4 1 2 1 4 0 -14 7 6 K. Sykes 15 0/4 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 1 -8 0 -1 Total 35/72 15/36 18/25 4 35 39 24 18 4 21 6 103

Milwaukee – Charlotte : 130-106

Un quart-temps et l’affaire était pliée. Les deux équipes étaient à égalité après le premier, puis les Bucks ont accéléré et les Hornets ont été soufflés. Giannis Antetokounmpo (26 points, 16 rebonds) et sa bande marquent 44 points en deuxième quart-temps.

Bobby Portis s’illustre pendant cette période dominée par les champions en titre. Milwaukee a été très, très précis sur la ligne des lancers-francs (32/37), et même Giannis a fait 100%, et a dominé au rebond également (62-41). Bref, Charlotte n’a rien pu faire et la seconde mi-temps a été une promenade de santé pour les troupes de Mike Budenholzer.

Bucks / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 28 6/10 0/2 14/14 3 13 16 6 3 2 3 4 +25 26 47 K. Middleton 27 5/16 3/10 6/6 2 2 4 3 0 0 1 0 +18 19 14 B. Portis 23 7/14 4/7 2/2 1 9 10 0 2 0 2 0 +16 20 21 J. Holiday 25 7/15 5/8 2/2 5 1 6 8 4 0 0 0 +30 21 27 G. Allen 18 4/7 3/6 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 +22 11 10 T. Antetokounmpo 11 3/3 0/0 1/2 2 2 4 0 4 1 0 0 -6 7 11 J. Nwora 18 1/6 1/3 0/0 0 2 2 1 3 0 3 0 +7 3 -2 S. Ibaka 16 1/1 0/0 0/0 0 7 7 0 6 0 1 1 +2 2 9 J. Carter 29 2/8 2/5 4/4 1 2 3 2 2 0 0 0 +1 10 9 W. Matthews 16 0/4 0/3 2/2 1 4 5 2 0 0 2 0 +11 2 3 D. Bembry 20 3/4 0/0 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 +4 6 11 L. Wigginton 10 1/3 0/1 1/5 1 0 1 0 1 0 1 0 -10 3 -3 Total 40/91 18/45 32/37 17 45 62 25 28 4 13 5 130 Hornets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 31 5/11 3/9 0/0 1 3 4 2 0 0 0 0 -11 13 13 M. Bridges 30 5/14 3/6 1/2 0 3 3 0 4 0 0 0 -17 14 7 M. Plumlee 17 1/4 0/0 1/4 1 4 5 2 4 1 0 1 -13 3 6 L. Ball 30 9/18 4/7 2/2 2 2 4 2 4 1 3 0 -23 24 19 T. Rozier 36 7/16 1/5 2/2 1 3 4 8 4 2 3 0 -21 17 19 K. Jones 7 1/2 0/0 2/4 2 1 3 0 1 1 1 0 +6 4 4 J. Thor 16 0/2 0/1 2/2 2 1 3 2 4 1 1 0 -6 2 5 C. Martin 17 1/4 0/2 1/1 0 4 4 0 2 0 0 0 -21 3 4 M. Harrell 25 1/8 0/1 7/8 0 4 4 2 2 0 0 0 -9 9 7 K. Oubre Jr. 31 6/14 3/8 2/7 1 6 7 4 2 1 0 0 -5 17 16 Total 36/93 14/39 20/32 10 31 41 22 27 6 8 1 106

Oklahoma City – Sacramento : 110-131

Shai Gilgeous-Alexander (37 points, 10 passes) a encore brillé, mais le Thunder n’a pas assez défendu pour lui permettre de l’emporter. Les deux équipes sont à 59 partout à la pause et « SGA » est déjà à 19 points et 8 passes.

Oklahoma City entame bien la seconde période avec un 9-0. Mais les Kings sont accrocheurs et reviennent très vite. La défense du Thunder coule, Domantas Sabonis se régale et après 40 points inscrits dans ce troisième quart-temps, Sacramento est devant. « SGA » et sa bande réduiront un peu l’écart, mais sans jamais empêcher les Kings de gagner.