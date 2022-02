Danuel House Jr, symbole de ce Jazz qui veut faire du nombre sa force

Affaiblis, les Suns n’ont pas obtenu grand-chose de leur banc, hier soir face au Jazz. Au contraire, les remplaçants de Quin Snyder ont été précieux, entre l’apport sous le cercle de Hassan Whiteside, la capacité de Jordan Clarkson à trouver le chemin du panier, ou encore l’impact défensif de Danuel House Jr. sur Devin Booker.

« Je n’en avais pas trop pris conscience sur le moment » explique ce dernier, récemment arrivé à Salt Lake City et qui a pourtant fini le match sur le All-Star adverse, à la place de Royce O’Neale, le défenseur extérieur habituel de Quin Snyder. « On m’a appelé et j’avais un boulot à faire. »

Danuel House Jr. n’a pas éteint Devin Booker mais il l’a fait travailler autant que possible.

« J’ai essayé de lui opposer différentes choses, de lui rendre les choses difficiles » continue-t-il dans le Deseret News. « C’est un scoreur de talent, bien sûr. On peut le voir, tout le monde le voit. Donc mon boulot, c’est lui rendre les choses compliquées. Je pense qu’on a fait du bon boulot ce soir, avec Royce et les gars, pour lui compliquer la vie. D’accord, il est à 50% de réussite mais avec 24 tentatives pour 30 points. »

Mais Danuel House Jr. n’était pas le seul remplaçant présent dans le quatrième quart-temps. Quin Snyder a ainsi beaucoup utilisé Jordan Clarkson et Hassan Whiteside, qui ont fait mal aux Suns, à la place de Mike Conley et Rudy Gobert. Pour l’entraîneur, c’est une chance de pouvoir ainsi s’appuyer sur des remplaçants d’impact.

« Avec la profondeur d’effectif que nous avons, il y a des opportunités pour les gars. Cet état d’esprit collectif et cette volonté de gagner à tout prix, c’est très important, et je pense que c’est assez inhabituel. »

Car comme le dit Rudy Gobert, il est essentiel de laisser les remplaçants briller lorsqu’ils sont performants.

« On ne peut pas mettre son ego dans la balance » détaille le Français. « Il faut être capable de sacrifier des choses pour l’équipe. Oui, on a beaucoup de gars qui pourraient avoir plus de tirs dans d’autres équipes, plus de temps de jeu. Mais est-ce qu’ils pourraient avoir une chance de jouer le titre ? C’est la vraie question… Est-ce que ça intéresse quelqu’un que vous jouiez 35 ou 25 minutes ? Ou que vous marquiez 20 ou 12 points ? Au bout du compte, tout ce qui compte, c’est de gagner. »