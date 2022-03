Pour Evan Fournier, les Knicks sont perdus dans le dernier quart-temps

Même si le duo Joel Embiid – James Harden a été brillant, et que Philadelphie a dominé la première période, les Knicks étaient encore dans le match à l’entame du dernier quart-temps face aux Sixers. Sauf que, comme souvent cette saison, le dernier acte a été manqué.

Les Knicks ont en effet seulement marqué 20 points dans le dernier quart-temps, avec un faible 9/25 au shoot et un très, très vilain 1/9 derrière l’arc…

« Dans les moments chauds, on n’a plus aucune confiance », confirme Evan Fournier pour SNY. « On doute sur ce qu’on doit faire, sur qui s’appuyer… Alors que ça devrait être une seconde nature : boom, boom, boom, on fait comme ci ou comme ça. On n’a aucun rythme ni confiance en dernier quart-temps. Donc, tant que ce n’est pas réglé, les choses ne changeront pas et ce sera compliqué de gagner contre des bonnes équipes. »

Les chiffres des Knicks dans le dernier quart-temps cette saison montrent que le Français a raison : New York est la 27e équipe de la ligue aux points marqués et la 28e à l’adresse au shoot dans les douze dernières minutes des rencontres. Ils sont aussi l’équipe qui commet le plus de fautes dans le dernier quart-temps.

Ils ont également le 23e « Net Rating » (différence entre l’efficacité offensive et défensive) dans le dernier quart-temps des rencontres… et le 29e dans les moments décisifs. Seuls les Pacers font pire cette saison.

Le « play-in » va commencer à s’éloigner de plus en plus

Comme toujours dès qu’il s’agit de mental, le manque de confiance entraîne des défaites et des ratés, qui eux-mêmes engendrent une confiance en baisse. Mais comment briser ce cercle vicieux ?

« Peut-être gagner un ou deux matches où on exécute bien nos systèmes, et là, on se dira que c’est comme ça que ça doit se passer », répond l’ancien d’Orlando et Boston. « Car là, on n’est pas loin, on devrait les gagner ces matches, c’est vraiment frustrant. »

Il y a urgence car le « play-in » va tout doucement s’éloigner si les Knicks n’inversent pas rapidement la tendance. Atlanta, actuellement 10e dans la conférence Est, a déjà 4.5 victoires d’avance et New York reste sur cinq défaites de suite, et même 15 sur les 18 derniers matches.

« On doit trouver », annonce Mitchell Robinson au New York Post. « On en a parlé, si quelque chose fonctionne pour nous, on doit le répéter à chaque fois. Mais il y a toujours du changement. On doit trouver ce qui fonctionne bien et s’y tenir »

Sauf que depuis le début de saison réussi, avec cinq victoires en six matches, rien n’a plus vraiment avancé dans le bon sens pour les troupes de Tom Thibodeau…