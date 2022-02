Les MVP de la nuit | James Harden – Joel Embiid, un duo « inarrêtable »

Les Sixers tiennent leur nouveau « one-two punch », et celui-ci vient de livrer une deuxième démonstration de force en deux matchs à l’extérieur. Après Minnesota, ce sont les Knicks qui sont restés impuissants face à la puissance de feu de James Harden (29 points, 10 rebonds, 16 passes décisives) et Joel Embiid (37 points, 9 rebonds).

Pour ce dernier, la nouvelle configuration de son équipe rend tout simplement les Sixers « inarrêtables », pour reprendre le terme employé par Joel Embiid.

« Qu’est-ce que vous pouvez faire ? C’est un super passeur et je me retrouve avec quelqu’un à mes côtés qui attire beaucoup d’attention sur lui, et l’adversaire est obligé de faire un choix. Est-ce que tu restes sur moi ou sur lui ? Et si tu veux défendre sur nous deux, à côté de ça on a des autres gars comme Matisse Thybulle qui plonge vers le cercle ou des shooteurs ouverts qui n’ont plus qu’à mettre leurs tirs. C’est ce qu’on doit continuer à faire », a-t-il glissé après la victoire 125-109 de Philly au Madison Square Garden. « Je suis content de ne plus avoir à me poster à chaque possession, donc c’est génial ».

Les lancer-francs pour sanctionner les Knicks

Vu comme ça, l’équation a en effet des airs de gros casse-têtes pour les équipes qui s’apprêtent à jouer Philadelphie. D’autant que le tandem a un autre atout de choix dans sa manche, cette capacité à provoquer des fautes et à sanctionner l’adversaire depuis la ligne des lancer-francs.

L’option a très bien fonctionné dimanche puisque Joel Embiid s’est fendu d’un impressionnant 23/27 tandis que James Harden s’est offert un « perfect », à 10/10.

« C’est notre travail chaque soir, de mettre la pression sur cercle », a ajouté James Harden après avoir signé son premier triple-double sous ses nouvelles couleurs. « Ça crée des opportunités pour nous et nos coéquipiers. Joel a eu beaucoup d’occasions avec des « and-1″ qu’il n’a pas convertis, mais cette pression, match après match, va être difficile à défendre pour les équipes adverses ».

Différentes options en fonction de l’opposition

Chaque match-up générera son lot d’options pour les deux joueurs qui n’auront plus qu’à actionner les différents leviers à disposition. Et face aux Knicks, les deux hommes ont pris un malin plaisir à augmenter la pression pour pousser leurs adversaires à la faute.

« C’est une question de variétés. Ça dépend de la façon dont on défend sur nous. Parfois je vais sortir (« pick-and-pop »), parfois je vais roller », a résumé Joel Embiid. « Mais comme je l’ai dit, il attire tellement l’attention qu’on ne peut pas se tromper avec les deux choix. Si un soir je mets beaucoup de tirs extérieurs, je vais probablement sortir plus souvent. Et ce soir j’ai vu que je pouvais aller sur la ligne des lancer-francs quand je le voulais. C’est pourquoi j’ai été aussi agressif ».

Les deux premiers matchs de la paire Harden-Embiid sont en tout cas très prometteurs, ni les Wolves ni les Knicks n’ayant pour l’instant trouvé la faille de ces Sixers 2.0. Parmi les nombreuses options que peuvent activer les troupes de Doc Rivers à côté de ce duo de feu, Tyrese Maxey en est encore tout chamboulé.

« Je n’ai pas de mots pour le l’exprimer. Les équipes adverses ne peuvent rien faire. Si elles ne font pas de faute sur eux, ils vont marquer. C’est incroyable de jouer avec des gars comme ça », s’est-il extasié. « Jouer avec des gars comme ça, c’est extrêmement spécial. De jouer avec un ancien MVP et un gars qui, je pense, est le MVP cette année. Donc je ne le prends pas pour acquis et j’essaie juste de jouer et d’aider ».