LeBron James : « Pour essayer de s’en sortir, il faut déjà gagner un match… »

Quelle saison galère pour les Lakers ! Cette nuit, ils ont été humiliés à domicile par les Pelicans, et le public de la Crypto.com Arena a sifflé Russell Westbrook, mais aussi LeBron James.

La propriétaire Jeanie Buss a carrément quitté la salle en plein match. Ce matin, les Lakers sont toujours 9e à l’Ouest, menacés par les Pelicans et les Blazers, et surtout ils ont lâché prise dans la course aux playoffs avec cinq victoires de retard sur les Wolves et les Clippers, respectivement 7e et 8e. Et puis, il y a la manière…

« J’ai été très mauvais ce soir » lâche LeBron James, lorsqu’on lui demande s’il est gêné par son genou. « J’ai perdu des ballons de manière horrible. J’en perds sept, et il y a quatre pertes de balle qui sont vraiment mauvaises. Les autres sont liées à un manque de connexion entre nous. Mais c’est clair que je me dois de faire mieux. Mais je ne pense pas que ce problème au genou ait un impact. Je perds sept balles, et on ne gagne pas comme ça. Je me sens responsable. »

« Clairement, cette saison est différente de ce que j’ai déjà vécu »

Ensuite, on lui demande si son vécu peut lui permettre de trouver des solutions pour renverser le cours de cette saison ratée. LeBron James a quasiment tout vécu en NBA, et peut-être a-t-il la clé pour sauver cette saison.

« Eh bien… tout commence par une victoire. Et c’est ça qui est compliqué. Pour essayer de s’en sortir, il faut déjà gagner un match, puis retenir les leçons de cette victoire. Tout commence par là. Bien sûr, il peut y avoir de bonnes séquences… Là, on reste sur deux défaites. Face aux Clippers, on y était presque mais on n’a pas réussi à bien finir le match. Et ce soir, on y était pas, et le public n’était pas content. Clairement, cette saison est différente de ce que j’ai déjà vécu. »

Un autre journaliste lui demande s’il pense toujours que l’objectif est de jouer leur meilleur basket en playoffs. Les Lakers ne cessent d’avoir cette expression en bouche, et finalement, ils ne progressent pas.

« Il reste vingt matches, et le seul objectif est de nous améliorer, et il s’agit de savoir comment » poursuit LeBron James. « De nous améliorer dès demain, puis ensuite mardi… Comment peut-on faire mieux alors que Dallas arrive mardi ? Dallas joue très bien en ce moment, et ça va être une série très compliquée car ensuite on joue les Clippers, et on va chez les Warriors… Il nous reste 10 matches à domicile, 10 à l’extérieur. Ce ne sera pas facile. »