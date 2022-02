Richaun Holmes va devoir accepter d’être désormais remplaçant

Si Domantas Sabonis doit encore trouver son équilibre et sa place chez les Kings, puisqu’il vient de débarquer à Sacramento, Richaun Holmes, lui, sait où est la sienne désormais : sur le banc. Le pivot a été relégué parmi les remplaçants suite à l’arrivée du Lituanien.

C’est évidemment difficile pour lui car sa place de titulaire était indiscutable dans la capitale californienne depuis 2019, avec 136 matches débutés sur 142 possibles, avant que l’ancien joueur d’Indiana ne vienne bousculer cette hiérarchie. Sans oublier qu’il avait été prolongé l’été dernier, pour 46.5 millions de dollars sur quatre saisons.

« On en a un peu parlé », confesse Alvin Gentry pour le Sacramento Bee. « Et je vais continuer de lui en parler. Il a commencé plus de 130 rencontres d’affilée donc ce sera un ajustement pour lui aussi. On doit trouver une manière pour que ça fonctionne. »

D’après nos confrères du Sacramento Bee, les dirigeants des Kings ont tenté de le transférer jusqu’à la fin de la « trade deadline », sans succès. Et un départ cet été ne semble clairement du domaine de la science-fiction.

« Comme pour n’importe quel joueur, avoir un rôle moindre, c’est dur »

Sauf qu’en attendant, il y a une saison à terminer et même s’ils ont encore déçu, les Kings ont toujours une chance d’arracher une place pour le « play-in », avec 3.5 victoires de retard sur les Blazers, qui occupent actuellement la dixième place de l’Ouest. Un Richaun Holmes impliqué et efficace sera donc essentiel pour Sacramento.

« On veut continuer de jouer avec lui de la même manière, qu’il soit titulaire ou remplaçant », explique De’Aaron Fox. « Avec des passes lobées, pour le garder dans le match. Comme pour n’importe quel joueur, avoir un rôle moindre, c’est dur. Mais on est tous des professionnels, et il va se comporter ainsi. »

Jusqu’à maintenant, ce changement de rôle n’a pas été une réussite. Déjà régulièrement touché par les blessures, Richaun Holmes a mal terminé sa première partie de saison avec seulement 3 points à 38% de réussite au shoot et 2 rebonds de moyenne, en 15 minutes, sur les quatre dernières rencontres.

« Il a été là toute la semaine, à venir chaque jour », a tenté de rassurer son coach, en évoquant son activité pendant ces quelques jours sans compétition. « On espère que, de retour du break, il sera de nouveau le bon vieux Rich. Ça a été dur pour lui. Sabonis joue beaucoup et lui n’a pas ses minutes habituelles. On doit trouver une manière pour qu’il soit à son niveau. Il sait qu’on aime le joueur qu’il est. On n’a pas oublié ce qu’il a fait pour nous la saison passée et j’espère qu’il a dépassé toutes ses blessures pour nous faire vingt bons matches. »