Pour exploser, Anfernee Simons s’est mis en « mode éponge »

Si les Blazers ne sont, certes, pas idéalement placés dans la course aux playoffs à l’Ouest (10e place, avec 25 victoires et 34 défaites), ils peuvent au moins se réjouir d’une chose : l’éclosion d’Anfernee Simons, qui a su tirer pleinement profit des blessures de Damian Lillard et CJ McCollum.

Sélectionné en 24e position à la Draft 2018, le « combo guard » de 22 ans a donc eu besoin de trois saisons complètes pour enfin répondre aux attentes placées en lui, il y a bientôt quatre ans de ça. Constamment encouragé par ses coéquipiers et sa franchise, il a ainsi fini par devenir ce scoreur fou, à la Damian Lillard et à la CJ McCollum. Un rôle dans lequel beaucoup l’imaginaient justement briller.

Et l’arrivée de Chauncey Billups sur le banc de Portland, en lieu et place de Terry Stotts, est à l’origine de l’explosion d’Anfernee Simons, à en écouter le principal intéressé. Que l’on voit plus libéré sur le terrain.

« Il m’aide énormément », reconnaît-il, pour The Athletic, concernant sa proximité avec le MVP des Finals 2004. « Nous communiquons en permanence. Avant le début de la saison, nous nous sommes mis d’accord sur la façon dont je voulais être coaché et dont il allait me coacher. Au début, il n’y avait qu’une simple connexion entre nous. Maintenant, nous avons construit une superbe relation. Il peut tout me dire, n’importe comment, car je suis toujours à l’écoute. Nous échangeons donc sur les aspects dans lesquels je dois m’améliorer, sur ce qu’il voit et sur ce que je vois. C’est incroyable qu’il soit dans sa première année en tant que coach et qu’il connaisse un tel succès, tout en me conseillant et en m’aidant à passer un cap individuellement. »

L’élève Simons a bien appris ses leçons

Pendant trois ans, Anfernee Simons est donc resté « en couveuse », au sein d’une équipe constamment qualifiée pour les playoffs depuis 2014, à grandir dans l’ombre de Damian Lillard et CJ McCollum. Deux joueurs référencés à la mène et à l’arrière, qui lui ont permis d’acquérir de bonnes habitudes, sur les parquets comme en dehors.

« J’ai pu observer [Damian Lillard] et CJ [McCollum], la façon dont ils se comportaient chaque soir, sur et en dehors du terrain, les choses qu’ils disaient », explique-t-il, à propos de ce que lui ont enseigné ses deux mentors. « Mais aussi des tas de petites choses, comme ne jamais baisser la tête en match, ne jamais montrer de signes de frustration. Ça démontre à votre équipe que vous êtes toujours dedans, que vous avez la tête sur les épaules. Voilà ce que j’ai pu observer chez eux et, surtout, ils n’ont pas arrêté de me dire comment me comporter, comment rester calme dans n’importe quelle situation, bonne ou mauvaise. »

Forcément, à autant observer et se nourrir des conseils de chacun, Anfernee Simons a inévitablement modelé son jeu sur les leurs. Et notamment celui de Damian Lillard, son partenaire d’entraînement privilégié, avec qui les similitudes sont évidentes. Comme sur ce shoot réussi à Memphis, il y a une semaine.

« Ça vient de tout le temps que j’ai passé avec lui à l’entraînement, durant l’intersaison », livre celui qui est passé de 7.8 à 17.0 points de moyenne, entre 2020/21 et 2021/22, concernant ce fameux « sidestep » à 3-pts. « J’ai pu apprendre quels étaient les ‘moves’ efficaces, donc j’ai simplement voulu les ajouter à mon arsenal et être capable de les reproduire, au cas où j’en aurais besoin. En l’occurrence, c’est un shoot très, très difficile à défendre. Et j’en ai eu besoin à Memphis. »

Des responsabilités accrues, naturellement

Parmi les plus belles progressions de la saison, et donc en lice pour le trophée de MIP 2022, Anfernee Simons a été amené à gagner plus vite que prévu en responsabilités. Il faut dire que les absences successives, puis conjuguées, de Damian Lillard et CJ McCollum l’ont propulsé dans un rôle de leader d’attaque à Portland.

Pour l’heure, il se débrouille plutôt bien à ce niveau, au sein de ces Blazers largement remaniés. Avant le « All-Star break », les hommes de Chauncey Billups avaient ainsi remporté quatre matchs d’affilée.

Alors que CJ McCollum, l’un des hommes de base du vestiaire de Portland, s’en est pourtant allé il y a tout juste deux semaines, après des mois de rumeurs incessantes.

« Il a été là depuis le début de ma carrière et il était [à Portland] depuis neuf ans », rappelle Anfernee Simons, qui arrive à la fin de contrat de son contrat rookie cette année, car il était proche de son désormais ex-coéquipier. « Le voir partir, ça m’a fait bizarre, car il faisait partie de ces joueurs que l’on ne pensait pas voir partir un jour. C’était également bizarre de le voir, le lendemain, en train de jouer avec un maillot des Pelicans. Mais je suis évidemment content qu’il ait pu atterrir là où il voulait être. »

D’autant que le départ de CJ McCollum lui laisse le champ libre dans le « backcourt » des Blazers, aux côtés de Damian Lillard. Un Damian Lillard qui ne sait néanmoins toujours pas quand il pourra rejouer, mais qui se veut encore désireux de gagner dans l’Oregon…