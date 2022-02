Damian Lillard seulement de retour la saison prochaine ?

Même si, au classement, les Blazers ont encore des chances d’arracher une place pour le « play-in », les départs de C.J. McCollum, Norman Powell, Larry Nance Jr et Robert Covington sont un message clair sur les ambitions de la franchise d’ici la fin de saison.

Dès lors, Damian Lillard, actuellement écarté pour soigner sa pubalgie, va-t-il revenir ? D’ailleurs, où en est-il physiquement ?

« Il est dans les temps dans sa rééducation », annonce le GM par intérim, Joe Cronin, pour The Oregonian. « On est déjà à quatre semaines après son opération, donc tout va bien. Il commence à faire du cardio et il shoote un peu. »

La question de son retour cette saison se pose puisque le meneur de jeu avait clairement déclaré que si son équipe jouait pour « un choix de Draft », il ne fallait plus compter sur lui pour la fin de cet exercice 2021/2022.

Sans ouvertement le dire, la franchise semble confirmer l’idée d’une possible fin de saison à l’infirmerie, afin de préparer au mieux la saison prochaine et, pour « Dame », de ne plus avoir ses soucis de pubalgie, qui l’ont tant gêné depuis les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

« Pour Damian, c’est aussi une coupure mentale », poursuit le GM. « C’est important, surtout après neuf saisons où il a porté notre équipe, notamment avec les trois dernières saisons qui ont été très rapprochées. On veut s’assurer qu’il récupère bien mentalement également. Donc, oui, on va y aller très doucement avec lui, avec l’année prochaine en ligne de mire. »