Une blessure qui tombe mal pour John Collins

Quelques jours avant la coupure du All-Star Game, John Collins a rejoint l’infirmerie à cause d’une élongation d’un tendon du pied droit, manquant ainsi les trois derniers matches d’Atlanta.

La compétition reprend jeudi soir mais l’intérieur des Hawks ne semble pas encore prêt à retrouver les parquets puisqu’il ne s’est pas entraîné mardi. Il n’a pas couru et seulement pris quelques shoots a expliqué Nate McMillan.

« Je me sens mieux », assure le joueur. « Je fais des progrès, c’est certain. Je n’ai pas connu de rechutes et j’avance chaque jour. Je veux m’assurer de revenir à 100%. Le processus, c’est de me reposer et de laisser guérir. »

Pour l’instant, aucune date de retour n’est annoncée. Mais comme il va bien, et que la douleur n’est plus très présente, l’intérieur semble optimiste et ne devrait pas rester trop longtemps à l’infirmerie. « Je fais les bonnes choses, je vais dans le bon sens pour aller mieux : attelle, traitement. »

Un retour assez rapide serait une bonne nouvelle pour la franchise, car les Hawks n’ont pas de temps à perdre : ils pointent à la 10e place de la conférence Est, tout juste devant Washington, et à cinq victoires de retard sur la sixième, la première place directement qualificative pour les playoffs.

« J’ai extrêmement faim », annonce-t-il. « Ce n’est pas vraiment le bon moment pour moi d’être absent. Personne n’aime être écarté, mais là, on est à un moment crucial, un moment pivot. On est à quelques matches des playoffs. Ce n’est pas l’idéal, voilà pourquoi je prie et fais le maximum. J’espère revenir le plus vite possible. »