Joel Embiid a fait son maximum pour que Ben Simmons reste aux Sixers

Le All-Star Game passé, Joel Embiid était l’invité d’ESPN, et il a accepté de revenir sur le départ de Ben Simmons et sur leurs relations glaciales depuis plusieurs mois. Le pivot camerounais assure qu’il a tout tenté pour que son ancien coéquipier revienne dans le groupe, et sur sa décision de partir.

« Je crois que je lui ai parlé une ou deux semaines avant la « trade deadline ». C’est un super joueur, et quoi qu’il apporte aux Nets, il va leur permettre de franchir un ou deux niveaux » estime-t-il. « Je lui ai beaucoup couru après pour essayer de le faire revenir et de le mettre à l’aise. C’était difficile, et je n’en avais plus rien à faire« .

Interrogé sur son orgueil de faire le premier pas, Joel Embiid assure justement qu’il avait mis tout ça de côté.

« Si j’avais eu de l’orgueil – je suis franc et je suis honnête – j’aurais pu dire beaucoup de choses. J’ai quand même fait ce que je pensais être bon de faire en tant que coéquipier. »

Quelques jours avant l’échange avec James Harden, Joel Embiid avait expliqué qu’il ne ferait pas le premier pas vers son coéquipier, si ce dernier n’était pas parti…

« Si quelqu’un veut jouer, alors il est le bienvenu. On a des joueurs qui veulent être ici, qui le montrent chaque soir. Il faut montrer qu’on a envie d’être ici. Je ne m’occupe que des joueurs qui sont présents. »