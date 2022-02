De nombreux joueurs étaient hésitants à l’idée de se faire vacciner contre le Covid-19 avant le début de la saison. Mais la question était vraiment problématique pour deux d’entre eux : Kyrie Irving et Andrew Wiggins.

Alors que les mandats locaux de New York et San Francisco les obligeaient à se faire vacciner pour jouer à domicile, les deux hommes ont fait deux choix opposés face à leurs craintes. Le meneur des Nets a ainsi décidé de ne pas se faire vacciner, quitte à rater la moitié des matchs avant d’être carrément écarté du groupe dans un premier temps, alors que l’ailier des Warriors a lui accepté à contrecœur… pour réaliser la campagne la plus aboutie de sa carrière.

« Je regrette toujours d’avoir dû le faire », explique toutefois Andrew Wiggins au Bay Area News Group. « Mais dans l’ensemble, tout s’est déroulé pour le mieux. Je suis ici dans l’équipe la plus enthousiasmante de la ligue. Je suis un All-Star. Donc j’ai le sentiment que j’ai fait le bon choix, au bout du compte. »

Il faut dire que cette situation avait placé l’ailier dans une situation où il est mal à l’aise : sous les projecteurs.

« Je pense que pour Andrew, il était difficile de se retrouver au milieu de tout cela », assure Steve Kerr. « Tout ceux qui le connaissent l’apprécient, aiment son attitude, son approche de la vie, la façon dont il traite les gens. C’est une personne fantastique. Je pense qu’une fois que tout ça est posé, les gens passent à autre chose. »

Le meilleur shooteur à 3-points des Warriors

Andrew Wiggins a d’ailleurs apprécié que ses coéquipiers et sa franchise ne lui mettent pas la pression. Même si Stephen Curry a multiplié les messages pour la vaccination, interrogeant plusieurs fois le Dr. Anthony Fauci, il a ainsi refusé de s’immiscer dans le choix de son camarade, par respect du « code du vestiaire ».

« J’ai su que les gens me soutenaient et que je les soutenais », confirme Andrew Wiggins. « Cela va loin, sur le terrain mais également en dehors du terrain ».

Paradoxalement, ce moment a donc fortifié le lien de confiance entre l’ancien joueur de Minnesota et ses coéquipiers dans la Baie. Pour lui permettre de retourner loin des projecteurs, là où il est beaucoup plus à l’aise.

« Je pense qu’avec la transition entre nos Finals et notre situation actuelle, il avait un rôle spécifique à jouer au poste d’ailier », conclut Stephen Curry. « Il peut être un excellent défenseur. Il peut nous donner des options différentes en attaque, que nous n’avions pas forcément. Et ça lui permet de s’enlever de la pression, afin de coller au mieux à la façon dont on joue, et avec ce qu’on fait. »

Et ainsi devenir All-Star, avec sa saison la plus efficace depuis son arrivée en NBA, avec un « True Shooting Percentage » (qui prend en compte l’importance des 3-points et des lancers) de 58%, et le meilleur pourcentage de réussite à 3-points de l’équipe, avec 41.4%, devant les 37.9% de Stephen Curry et les 37.4% de Klay Thompson.