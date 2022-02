La NBA n’est pas encore prête pour la vie après LeBron James

« Je laisse le jeu entre de bonnes mains ». C’était il y a 19 ans, presque jour pour jour. Au cours de son dernier All-Star Game qui allait ponctuer la dernière année de sa carrière de joueur, Michael Jordan avait prononcé ces mots lors d’un discours aux airs de passation de pouvoir devant la jeune garde de la NBA, alors composée d’Allen Iverson, Kobe Bryant, Vince Carter et autres Tracy McGrady pour ne citer qu’eux.

Près de deux décennies plus tard, ces souvenirs ont forcément refait surface, à voir Magic Johnson, Michael Jordan et LeBron James sur la même photo, trois joueurs qui ont accompagné trois générations et qui ont tour à tour endossé le rôle honorifique d’ambassadeurs de la NBA.

Le « Washed King » a encore quelques lessives à faire

Michael Jordan a repris le flambeau des mains de Larry Bird et Magic Johnson. Puis, lors de la Draft qui a suivi le (dernier) départ à la retraite de Michael Jordan, LeBron James a débarqué. Et celui que l’on présentait comme l’avenir de la ligue tient son rang depuis 19 ans maintenant, avec son lot d’échecs, de victoires, et de responsabilités.

« Je porte ce titre d’ambassadeur. Personne ne m’a dit de le faire, mais je me suis dit que si je ne le faisais pas, qui le ferait ? Alors j’ai pris cette responsabilité, et je continuerai à le faire jusqu’à la fin de ma carrière », a ainsi déclaré LeBron James, qui a encore prouvé dimanche qu’il n’avait rien d’un « Washed King » (roi lessivé).

Tour à tour, LeBron James a fini par éclipser tous ses concurrents. Son retour à Cleveland où il a offert le premier titre de l’histoire des Cavs au terme de Finals NBA renversantes face aux Warriors a sans aucun doute marqué un tournant dans sa carrière et la légende qu’il a écrite match après match. Son titre en 2020 avec les Lakers n’a fait que confirmer l’immense joueur qu’il était, une icône générationnelle.

« C’est une responsabilité, c’est sûr. D’autres l’ont porté avant moi, en maintenant le niveau là où il était et en le rendant meilleur qu’il ne l’était. Il faut représenter la ligue avec le plus grand respect », a-t-il ajouté. « Il y a tellement de générations qui cherchent une source inspiration. Et c’est toujours cool de voir des gars qui arrivent dans notre ligue, et qui disent que leur joueur préféré en grandissant est LeBron James. Cela signifie quelque chose pour moi, parce que j’ai l’impression que ça va au-delà du simple fait de jouer au basket ».

Adam Silver ne veut pas encore y penser

Alors qu’il a affirmé plusieurs fois vouloir jouer avec son fils Bronny Jr avant de quitter la NBA, laissant à la ligue encore un peu de temps avant de se retourner, « l’après LeBron James » a de quoi inquiéter la ligue, qui ne dispose pas encore de ce joueur « générationnel » en mesure de reprendre le flambeau.

« Je veux être absolument clair. Je ne suis pas prêt à parler de l’ère post-LeBron », a récemment déclaré le « commissionner » Adam Silver. « Et je ne pense pas que ce soit parce que je suis dans le déni. Il a remporté un titre il y a moins d’un an et demi. De mon point de vue, LeBron James joue toujours au niveau le plus élevé de la ligue. À un moment ou à un autre, un ou plusieurs nouveaux joueurs émergeront, je pense, pour prendre le leadership de la ligue. Il semble que ce soit toujours le cas. Je ne suis tout simplement pas prêt, même le moins du monde, à commencer à penser à la ligue sans LeBron James, parce qu’il est toujours aussi engagé que jamais dans la compétition et dans la ligue en général ».

Entre Stephen Curry et Kevin Durant, qui ont déjà la trentaine bien tassée (33 ans tous les deux), et l’avènement attendu de Zion Williamson, qui a pris des airs de gros flop depuis le début de saison et a sans doute mesuré le chemin qu’il lui restait à parcourir avant de prétendre au titre d’ambassadeur de la ligue, on trouve des joueurs comme Giannis Antetokounmpo (27 ans) ou encore Luka Doncic et Ja Morant (22 ans). Mais être ambassadeur de la NBA, c’est être son visage sur et en dehors du terrain, en être l’incarnation par ses performances et son attitude.

Aussi souriants que tueurs sur un terrain, Luka Doncic et Ja Morant ont le potentiel pour incarner cette méga star qui deviendra le visage de la NBA lorsque « King James » aura raccroché. Mais pas tout de suite…