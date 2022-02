LaMelo Ball, taillé pour le All-Star Game

Parmi les appelés de dernière minute pour faire face aux différentes absences, LaMelo Ball a franchi un pas de plus dans son ascension en NBA. Elu « Rookie de l’année » la saison passée, le meneur des Hornets a en effet confirmé sur cet exercice 2021/22 et a été récompensé par sa première étoile, avec une prestation plutôt réussie la nuit dernière, à 18 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 22 minutes.

De par son jeu spectaculaire et ses inspirations, le petit frère de Lonzo Ball est fait pour ce genre de rendez-vous. « Son feeling, son QI pour le jeu, sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs, ça saute aux yeux à chaque fois que vous le voyez jouer », avait confié Erik Spoelstra à l’issue de la dernière confrontation avec le Heat.

Sur ce match, LaMelo Ball s’est donc illustré, comme lorsqu’il a passé le ballon entre ses jambes avant d’envoyer Dejounte Murray au alley-oop, un geste en passe de devenir son « signature move ». On peut également mentionner qu’il n’a perdu aucun ballon, en plus d’avoir terminé troisième meilleur marqueur de la « Team Durant ».

« Il me rappelle beaucoup Jason Williams, le ‘White Chocolate’ », a ajouté Tyronn Lue, coach des Clippers. « La façon dont il joue, ça le rend amusant à regarder. Il est divertissant, Spectaculaire. Je pense qu’en plus de sa capacité de passe, ses instincts, il a un très grand talent pour les rebonds offensifs. Je crois qu’il est à 1.7 rebond offensif par match. Il pousse le ballon et je trouve qu’il a vraiment progressé sur son shoot, ce qui reste le plus important. C’est un dur à cuire. C’est fun de jouer avec lui. Il est très enthousiasmant à regarder et comme je l’ai dit, c’est un très, très bon joueur ».

Apprendre auprès des autres stars de la ligue

Pour ce qui est de son tir, LaMelo Ball s’est en effet offert une bonne répétition en terminant à 7/11 au tir, dont un joli 4/8 à 3-points. Plus habitué à parler avec ses mains que lorsqu’on lui tend un micro, le meneur a quand même apprécié cet instant marquant un nouveau cap de franchi dans sa jeune carrière.

« J’ai vraiment trouvé que c’était génial, les nouveaux jeux et tout ça. J’ai trouvé ça cool. Toute l’expérience était juste géniale. C’était incroyable. Je me sens béni. C’était juste une super expérience », a-t-il lâché.

Comme l’avait mentionné son coach, le rendez-vous des étoiles était également une super occasion pour lui de gagner en expérience. En se frottant aux meilleurs, mais surtout en essayant d’apprendre à leurs côtés.

« La première chose, c’est de s’amuser. Mais ensuite, c’est de pouvoir côtoyer certains de ces grands joueurs. Vous ne pouvez pas tous les atteindre, mais, mais écoutez-les. Comment travaillent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? À quoi ressemble le travail pour eux ? Je pense que s’imprégner de ces connaissances auprès des meilleurs joueurs sera très important pour lui au fur et à mesure de son développement. Melo a 20 ans et il bénéficie de cette expérience autour de ces hommes qui sont là depuis des années et jouent toujours à un niveau très élevé ».

James Borrego espère maintenant que son protégé reviendra encore meilleur pour attaquer une deuxième partie de saison où les enjeux seront nombreux du côté de Charlotte.