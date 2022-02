All-NBA Teams de la première partie de saison : à vous de voter !

À vous de voter ! Comme depuis quelques saisons, on fait un point sur les trois meilleurs « cinq » du début de saison à l’occasion du All-Star break. Et c’est à vous de les choisir, via trois sondages.

Pour chaque équipe, on vous demande de choisir deux « guards », deux « forwards » et un « center », selon le schéma traditionnel des All-NBA Teams. On relèvera ensuite les cahiers, pour vous présenter vos équipes demain.

À noter par ailleurs que si les sondages n'apparaissent pas, les liens pour voter sont en bas de l'article…













Si les sondages ne s’affichent pas :

Votez pour le meilleur cinq

Votez pour le deuxième cinq

Votez pour le troisième cinq