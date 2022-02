Après Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo veut montrer la voie pour les joueurs non-américains

Même double MVP de la saison, même champion NBA et MVP des Finals en titre, Giannis Antetokounmpo a eu des étoiles dans les yeux lorsqu’il s’est retrouvé au milieu de tous les meilleurs joueurs de l’histoire.

« Ça fait un drôle d’effet quand vous êtes parmi ces gars-là. Une fois que vous entrez dans une salle où se trouvent Allen Iverson, Kevin Garnett, Jason Kidd, Paul Pierce, Magic Johnson, LeBron James, Steph Curry, James Harden, Damien Lillard. Je veux dire, tous ces gars… Ça te frappe », a-t-il confié. « C’était un sentiment formidable. Quand vous commencez à jouer au basket, quand vous êtes jeune, vous n’imaginez jamais vous retrouver un jour à côté des meilleurs joueurs de tous les temps. Ton nom est appelé, et tu es amené à leur serrer la main, te tenir juste à côté d’eux, discuter avec eux, c’était incroyable. J’ai un peu pleuré sur scène ».

Le « Greek Freak » a par exemple été aux anges lorsqu’il a pu serrer la main de Michael Jordan, une grande première pour lui et un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier, même si l’entrevue a été brève.

« Je n’avais jamais rencontré Michael Jordan auparavant. Je l’ai vu une fois à Charlotte alors que nous jouions un match, mais je n’ai jamais eu l’occasion de me présenter à lui », a-t-il ajouté. « J’ai demandé s’il était là, mais on m’a d’abord dit qu’il n’était pas là. Puis je l’ai vu arriver ensuite et j’étais un peu sous le choc. C’était fun de pouvoir lui serrer la main et de lui parler pendant cinq secondes ».

Luka Doncic et Nikola Jokic prêts à reprendre le flambeau

Giannis Antetokounmpo a également eu le temps de se rendre compte qu’il était le seul joueur issu du continent européen en compagnie de Dirk Nowitzki. L’occasion déjà de rappeler à quel point il était admiratif de la carrière de l’intérieur allemand, un joueur qu’il a beaucoup observé alors qu’il n’était encore qu’un adolescent.

Mais aussi d’espérer que d’autres européens, voire « non-américains », s’ajoutent à cette prestigieuse liste dans les décennies à venir, en mentionnant Luka Doncic et Nikola Jokic qui brillent actuellement dans la ligue.

« Il n’y avait que deux Européens dans cette sélection, n’est-ce pas ? C’est insensé », a-t-il lancé. « Avoir l’opportunité de s’asseoir à côté de Dirk qui a en quelque sorte ouvert la voie pour nous, c’est un sentiment encore plus incroyable pour moi. Je l’ai regardé jouer quand j’étais gamin, quand il a gagné le titre pour les Mavericks en 2011. Il était l’un des nôtres. J’espère que Luka (Doncic), Nikola (Jokic) et d’autres joueurs européens pourront suivre. J’espère que d’autres joueurs africains pourront aussi suivre l’exemple d’Hakeem Olajuwon ».