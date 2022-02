Du rififi entre LeBron James et Rob Pelinka ?

On sait depuis longtemps que LeBron James et l’agence Klutch Sports de son ami Rich Paul fonctionnent comme une direction parallèle dans les clubs du « King ». C’était déjà le cas à Cleveland et c’est aussi désormais le cas à Los Angeles, puisque c’est le quadruple MVP qui a tout mis en place pour l’arrivée de Russell Westbrook.

LeBron James et son camp travaillent ainsi en collaboration avec les dirigeants du club, même si les objectifs des deux groupes peuvent parfois s’éloigner et donc créer quelques tensions.

Est-ce que c’est ce qu’il se passe actuellement en Californie ? Beaucoup de signaux pointent dans cette direction, alors que le camp LeBron poussait pour que Los Angeles soit actif lors de la « trade deadline », en encourageant notamment l’idée d’un transfert entre Russell Westbrook et John Wall. Ce dernier, également chez Klutch Sports, n’était pas forcément une solution miracle pour Los Angeles, mais il est actuellement coincé chez lui à Houston, et ce transfert l’aurait donc sorti de cette mauvaise situation. Il aurait également permis d’effacer l’arrivée de Russell Westbrook, dont la complémentarité avec LeBron James et Anthony Davis est toujours autant problématique.

Les Lakers ne veulent pas tout sacrifier pour du court terme

Le souci, c’est que les Rockets voulaient que les Lakers lâchent un premier tour de Draft et Rob Pelinka n’a donc pas bougé, Los Angeles ayant déjà perdu beaucoup de choix de Draft ces dernières années.

Le message de la franchise semble clair : LeBron James et Klutch Sports ont fait venir Russell Westbrook et le club n’hypothèquera pas davantage son futur pour augmenter de façon très limitée ses chances de titre cette saison, afin surtout d’arranger l’agence du « King ». Ce dernier semble avoir bien reçu le message, et ne pas trop l’aimer, puisqu’il a multiplié les critiques (indirectes) sur la passivité de ses dirigeants ces derniers jours.

Le quadruple MVP a ainsi d’abord vanté les mérites du GM des Los Angeles Rams, Les Snead, après le titre de la franchise de football américain lors du « Super Bowl ». Ce dernier a ainsi sacrifié pas mal de choix de Draft pour mettre en place l’équipe championne, et il portait d’ailleurs un t-shirt « Fuck Them Picks » lors de la célébration.

Lors du All-Star Weekend, il a aussi vanté le travail de Koby Altman à Cleveland et, de façon beaucoup plus étonnante, celui de Sam Presti, alors qu’il était interrogé sur Josh Giddey…

Autant de signes de tension confirmés par Eric Pincus, souvent extrêmement informé sur les coulisses des Lakers. Ce dernier assure ainsi que les désaccords entre le camp de LeBron James et Rob Pelinka couvent depuis quelque temps, mais que l’inactivité du GM lors de la « trade deadline » en est le point d’orgue.