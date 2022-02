LeBron James : « Le vrai MVP, c’est Sam Presti »

Même s’il explique qu’il n’est pas « chez lui » à Cleveland, LeBron James a reçu une ovation monstre de la part du Rocket Mortgage FieldHouse à la présentation des joueurs. A 37 ans, l’ailier des Lakers s’est souvenu du All-Star Game 1997, quand il était pré-ado.

« Je me disais qu’il y a 25 ans, j’étais un gamin de 12 ans, qui aurait tellement aimé être là, d’être capable de venir à Cleveland et de simplement sentie cette énergie, et de simplement croiser un de ces joueurs… J’avais tellement de rêves, celui d’être All-Star alors que j’étais un gamin d’Akron, avec une franchise à 35 minutes au nord chez moi… »

Vingt-cinq ans plus tard, LeBron fête sa 19e sélection, et il se retrouve entouré de gamins, de 20 ans à peine. Comme Josh Giddey, présent au Rising Stars. L’Australien n’a que 19 ans, et il vient d’égaler Oscar Robertson avec un 3e triple-double d’affilée. Interrogé sur le talent du rookie du Thunder, LeBron en profite pour vanter les qualités de Sam Presti, la tête pensante de la franchise d’OKC depuis toujours.

« Le MVP ici, c’est Sam Presti » lance LeBron. « Je n’arrive pas à comprendre l’oeil qu’il a pour dénicher le talent. KD, Russ, Jeff Green, Serge Ibaka, Reggie Jackson, Josh Giddey… Cet gars est incroyablement bon ! »

LeBron a donné une belle liste de noms, mais il a oublié James Harden et Steven Adams. Ce qui donne déjà un très beau roster.