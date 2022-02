Dejounte Murray, le renouveau des Spurs

Avec 17 points, 5 rebonds et 5 passes, dont un gros dunk au alley-oop au terme duquel il a frappé la planche, Dejounte Murray s’est bel et bien fait remarquer pour sa première cape All-Star. A vrai dire, il a même signé le plus gros total d’un joueur des Spurs au match des étoiles, depuis un certain Tim Duncan (19 points) en 2003…

« Je ne veux pas être un All-Star une seule fois et puis c’est tout… Je veux y revenir », explique-t-il dans l’Express News. « Il n’y a pas moyen que je rate à nouveau ce type d’événements. C’était un weekend vraiment incroyable. Je dois continuer à travailler. »

Troisième plus gros temps de jeu de la Team Durant, derrière Joel Embiid (31) et Devin Booker (30), Dejounte Murray a certes manqué sa première tentative de tir, mais par la suite, le meneur des Spurs a bien trouvé son rythme, entre la distribution de caviars et la finition.

« Je suis simplement entré en jeu et je voulais jouer dur. C’était mon premier All-Star Game et je voulais gagner mes minutes. Je savais que ça allait être très serré. Je suis très reconnaissant de pouvoir être là. J’ai pris énormément de plaisir avec les gars. Ils m’ont tous accueilli à bras ouverts, surtout ceux qui ont déjà connu ces honneurs. J’ai simplement profité de chaque instant. »

Le All-Star de la nouvelle génération Spurs

Aux premières loges pour le festival de Stephen Curry en troisième quart, Dejounte Murray a également fait le show pour son équipe avec un alley-oop pour lui-même, ou cette passe plus tôt dans le match pour le dunk de Rudy Gobert. Le natif de Seattle avait les yeux bien ouverts pendant tout le weekend, que ce soit dans son duel (rapide) face à un autre natif de Seattle, Zach LaVine, ou au moment de découvrir l’ambiance des vestiaires étoilés.

« C’est l’avenir », sourit Dejounte Murray en évoquant son cas, mais aussi celui de LaMelo Ball, Darius Garland ou Jarrett Allen, également adoubés à ce niveau pour la première fois de leur carrière. « La Ligue est entre de bonnes mains. Et encore, il y avait pas mal d’autres gars qui n’étaient pas de la partie mais qui auraient mérité d’en être. C’était vraiment super de pouvoir construire des liens avec ces gars-là. C’est le but. La NBA est une fraternité et on veut simplement la représenter du mieux possible. »

Repêché pour cause de blessures, Dejounte Murray a bénéficié d’un coup de pouce du destin pour accrocher une première étoile à son CV. Mais, avec les Spurs, il espère que cette première sélection sera suivie d’autres.

« On va y arriver », conclut-il sur le renouveau espéré des Spurs. « C’est la NBA. Il y a des hauts et il y a des bas. San Antonio a eu la chance d’avoir Tim, David Robinson, Manu, Tony, Sean Elliott. Et je pourrai continuer la liste encore et encore, même pour les « role players » qui étaient autour de ces gars-là. Ils ont eu beaucoup de chance. Il faut simplement profiter du moment présent en sachant qu’il y aura des périodes plus difficiles que d’autres mais aussi qu’on trouvera aussi le moyen de reprendre la bonne direction. J’ai le sentiment qu’on avance dans le bon sens. On a beaucoup de bonnes pièces. Le plus important est que tous les gars de l’équipe sont des bons gars qui travaillent dur. Quand on a cette combinaison, et qu’on est prêt à apprendre, on prend la bonne direction. »