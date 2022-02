Quand Giannis Antetokounmpo n’hésite pas à contrer Khris Middleton

Après un super caviar de LaMelo Ball sur le « backdoor », Khris Middleton pensait tout naturellement aller dunker sans rencontrer d’opposition, comme d’autres l’avaient fait auparavant dans ce match.

C’est là que Giannis Antetokounmpo a surgi par derrière pour enlever le cuir de la main de son coéquipier. Avec son geste, le Grec a montré l’exemple alors que sa formation, « Team LeBron », se rapprochait de la barre des 163 points inscrits, synonyme de victoire.

« Je vais être honnête avec vous, je me sens vraiment mal ! Je ne savais pas que c’était Khris parce qu’en revenant en défense, j’étais concentré sur le porteur et j’ai senti quelqu’un couper derrière moi. Donc lorsqu’il a pris le ballon, je me suis retourné, j’ai vu un joueur et j’ai juste sauté pour le toucher », détaille le Grec après la rencontre. Puis il ajoute, en souriant : « J’étais là, genre : ‘Tu t’attends à quoi avec moi ? J’essaye de gagner’ »

Cette action n’a pas vraiment surpris Karl-Anthony Towns, qui en a parlé à son coéquipier du soir, Khris Middleton : « Ton gars, Giannis, ne sait jamais jouer à moitié. Voilà comment c’est censé être. J’adore ça. C’est la raison pour laquelle il a gagné le titre et est sur la liste des 75 (meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue). »

« Je sais, je ne suis pas du tout surpris », complète l’arrière/ailier des Bucks, qui avait l’occasion de faire remonter son pourcentage de tirs (5 points à 1/8). « C’est ce que j’attends lui. Ce n’est que du plaisir. Il est compétitif comme je veux l’être. Évidemment que je veux les deux points mais il va être lui-même, ce que j’adore et je respecte. »

À la toute fin du troisième quart-temps, Giannis Antetokounmpo s’était déjà fait remarquer devant son partenaire à Milwaukee. Revenu seul pour défendre une contre-attaque, il avait dévié façon volleyball la passe lobée de Khris Middleton, envoyée en direction de Dejounte Murray.

« C’était sans doute une mauvaise passe de toute façon », convient l’arrière. « Mais c’est la raison pour laquelle il est l’un de mes coéquipiers préférés. Il joue dur quelles que soient les circonstances. »