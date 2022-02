Entre drame personnel et blessures, Joel Embiid revient sur son parcours foudroyant

Avec 36 points, 10 rebonds et 4 passes, Joel Embiid a été le meilleur joueur de la Team Durant, battue par les 50 points de Stephen Curry et le shoot décisif de LeBron James.

C’est de loin sa meilleure performance depuis qu’il est All-Star, en 2018. Sa présence à Cleveland était sa cinquième de suite pour le match des étoiles, une prouesse quand on rappelle qu’il n’a pas joué ses deux premières années dans la ligue, à cause de blessures et d’opérations…

« C’est incroyable et tout est arrivé si vite », a commenté le pivot des Sixers en conférence de presse. « Il y a dix ou onze ans, j’ai commencé à jouer au basket et trois ans après, j’étais en NBA. Mes trois premières années, je n’ai pas vraiment eu ma chance et ensuite, j’ai eu l’opportunité de jouer, de montrer ce dont j’étais capable. Aujourd’hui, je suis cinq fois All-Star. C’est une bénédiction. »

« J’étais à deux doigts d’abandonner. C’était dur, vraiment très dur »

D’ailleurs, Joel Embiid repense-t-il parfois à ses débuts compliqués quand il est au sommet, sur un parquet du All-Star Game, parmi les meilleurs joueurs du monde ?

« Oui, c’est fou. J’ai été opéré mes premières années, j’ai perdu mon frère à cette époque-là également. En revenant au Cameroun, j’ai vraiment pensé arrêter de jouer au basket et prendre ma retraite. Il y a les opérations et tout le monde dit que je ne vais pas réussir, ne pas parvenir à jouer en NBA. La perte de mon frère m’a énormément blessé. On manque deux saisons de suite, les gens disent que je pèse 140 kilos, les médias vous descendent. J’étais à deux doigts d’abandonner. C’était dur, vraiment très dur. »

La star de Philadelphie avait terminé la saison dernière à la deuxième place pour le trophée de MVP, derrière Nikola Jokic. Cette année encore, il fait partie des favoris et avec son passif, en matière de blessure (il était diminué pendant les playoffs 2021), il pourrait jouer avec le frein à main. Mais ce n’est pas le cas.

« Je n’ai pas été blessé sur le long terme depuis un bon moment. Donc, même en ayant presque manqué mes trois premières années, je n’ai jamais pensé à y aller doucement, pour éviter de me blesser. Je vais sur le parquet et on verra bien. Je fais mon boulot, j’essaie, je fais de mon mieux. Je fais le maximum pour prendre soin de moi mais je ne peux pas contrôler tout ça. Cette saison, je n’ai manqué vraiment que trois matches, puisque sinon, j’ai loupé des rencontres à cause du Covid-19. Ce ne sont pas les blessures qui m’ont empêché de jouer, seulement du management. Même avec le All-Star Game qui arrivait, je voulais être sur le terrain. Je me sens bien. »