Auteur du panier de la victoire cette nuit, LeBron James continue de défier le temps. Toujours au top de sa forme à 37 ans, le King est toujours invaincu comme capitaine après cinq rencontres avec la Team LeBron, et il a brillé, chez lui, devant son ancien public de Cleveland. Nike avait donc décidé de marquer le coup en dévoilant une version « Chosen 1 » de sa LeBron 19.

La tige en noire et blanc est rehaussée par des bandes centrales en doré. La semelle intermédiaire est également noire, tachetée d’or, reposant sur une semelle extérieure translucide. L’inscription « Chosen 1 » apparaît sur la languette.

Le modèle pourrait être mis sur le marché dès ce mois de février, autour des 200 dollars.

