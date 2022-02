Pas d’enquête de la NBA sur l’arrivée de James Harden aux Sixers

Y a-t-il eu des discussions entre les Sixers et James Harden en amont de son transfert, alors qu’il était sous contrat avec les Nets ? C’est ce que pensent pas mal de dirigeants d’autres clubs. Interrogé sur le sujet à l’occasion du All-Star Weekend, Adam Silver a toutefois expliqué qu’aucune enquête pour « tampering » n’était lancée.

« Il n’y a pas d’enquête lancée à l’heure actuelle et, dans la ligue, cette notion de prise de pouvoir des joueurs n’est pas un nouveau problème » a expliqué le commissionner, qui a ajouté qu’aucune équipe ne s’était officiellement plainte auprès de la NBA sur ce sujet. « Nous voulons que les joueurs et les équipes honorent les contrats. Dans ce cas, nous avons deux équipes qui, au bout du compte, étaient satisfaites par le résultat de l’échange, et qui voulaient le réaliser. Je ne pense pas que, dans le futur, la société va tellement changer que les joueurs arrêteront de dire où ils veulent jouer et où ils ne veulent pas jouer. »

Le patron de la ligue n’a ainsi pas de solution miracle pour régler ces situations.

« Je crois qu’il y a un sentiment dans la ligue sur le fait que nous pouvons faire des améliorations à notre système. Pour un meilleur équilibre avec des joueurs qui auront leur mot à dire sur l’endroit où ils veulent jouer, mais où toute les équipes seront en position d’être compétitives et où les contrats seront honorés. »

On attendra de voir quelles améliorations peuvent assurer ce meilleur équilibre, alors qu’Adam Silver est resté flou, également sur les joueurs comme John Wall ou Al Horford, qui sont ou ont été payés par leurs équipes pour ne pas jouer. Le commissionner semblait surtout espérer que ces situations ne se présentent pas trop souvent.

« Est-ce que j’ai une solution toute faite ? Non. Encore une fois, j’espère que c’est le genre de questions que, lorsque nous nous asseyons avec les joueurs, nous pouvons aborder collectivement. »