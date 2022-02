« Georges est une peste ! » Doc Rivers n’y va pas par quatre chemins pour décrire Georges Niang. Pour le déplacement à Milwaukee, le coach des Sixers lui avait confié une mission pour le moins complexe : tenter au mieux de ralentir Giannis Antetokounmpo.

S’il l’on se fie à la seule ligne de statistiques de ce dernier (32 points à 13/23, 11 rebonds et 9 passes en 39 minutes), on pourrait se dire que l’ancien joueur du Jazz est passé à côté de l’objectif. Mais à regarder de plus près les séquences où il s’est retrouvé face au double MVP, le job a été fait.

« Georges est une peste pour moi, pour ses coéquipiers, pour tout le monde », énumère son coach repris par Sixers Wire. Alors on utilise des gars comme lui sur des gars comme Giannis. Il a tenu bon. Giannis est fort, il va marquer des points et créer du jeu, mais ça n’a pas été facile. Tout a été compliqué. »

Malgré une dizaine de centimètres en moins, et trois classes d’écart en termes de qualités d’athlétiques, l’ailier a la particularité d’être assez « lourd ». Idéal donc pour mettre son corps et opposition et pour répondre physiquement au Grec sur des phases de jeu lentes. Ce qu’il a fait à plusieurs reprises.

Casser son rythme

« Le plus important était de casser son rythme », remarque l’ancien coéquipier de Rudy Gobert. « Beaucoup de joueurs le laissent monter en puissance, aller sur sa main droite, pénétrer et le laisser prendre son rythme. On ne peut évidemment pas arrêter complètement un gars comme lui. L’idée est de le faire prendre un maximum de tirs difficiles. »

Georges Niang n’a pas été le seul dans son entreprise défensive. Lorsque Giannis Antetokounmpo est parvenu à l’enfoncer au poste, le Sixer a pu s’appuyer sur l’aide de Joel Embiid.

« Joel a été excellent derrière moi en faisant confiance à notre défense, en s’opposant derrière et en me donnant l’opportunité d’être le point d’ancrage », remercie l’ailier fort, qui avait déjà défendu sur le double MVP lors d’un premier affrontement en novembre. Les Sixers étaient alors très limités niveau effectif.

« Toute l’équipe a fait un excellent travail donc félicitations à tout le monde. C’était un effort de groupe pour l’arrêter », salue Georges Niang, qui s’est comporté comme un facteur X dans ce match. En plus de ses efforts défensifs, il a apporté 18 points (6/12) et 6 rebonds. Recruté à petit prix par Philadelphie à l’intersaison, il réalise sa meilleure saison en carrière et s’avère un soutien précieux pour le Camerounais.