Enes Freedom cité pour le prix Nobel de la paix

Cette saison, Enes Freedom a davantage fait parler de lui pour ses déclarations politiques, son changement de nationalité et de nom ou ses alliances de circonstance que pour ses performances sur le terrain.

Opposant farouche au gouvernement turc depuis des années, au point d’être la cible d’un mandat d’arrêt international, l’ancien intérieur de Portland a visé la Chine depuis quelques mois. Ses critiques, sur Twitter ou sur ses chaussures, ont eu pour but de mettre en lumière la situation des Ouïghours, minorité musulmane victime d’une forte répression, et ont secoué la NBA.

Si bien qu’un parlementaire norvégien a proposé son nom pour le prix Nobel de la paix 2022. Celui qui était connu sous le nom de Enes Kanter est bien sûr « honoré ».

« Parfois, prendre position est plus important que son prochain salaire », a-t-il écrit sur son compte Twitter, lui qui est sans club actuellement, en réaction à cette nouvelle.

D’après un article de The Atlantic, trente lauréats du prix Nobel de la paix avaient demandé à la franchise de Boston, la semaine passée, de soutenir Freedom dans ses combats, pour être avec lui du « bon côté de l’histoire ». On le sait, les Celtics ont depuis échangé l’intérieur à Houston, et ce dernier a été coupé dans la foulée.

Néanmoins, il convient de dire que le joueur n’est pas réellement dans la course pour cette récompense symbolique. Chaque année, des noms sont proposés par les anciens lauréats ou des membres de gouvernements et parlements. Si bien que, par le passé, ceux de Donald Trump ou de Nicolas Sarkozy avaient été lancés.

Si les combats politiques d’Enes Freedom sont connus, ce geste du parlementaire norvégien peut tout aussi bien être un hommage pour le travail du joueur NBA qu’une simple manœuvre politique ou médiatique.

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize

Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 16, 2022