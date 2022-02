Début de bagarre générale en NCAA

Alors que les joueurs de North Dakota State et d’Oral Roberts se serraient la main après leur rencontre, l’ambiance a vite tourné à la bagarre générale avec des coaches et des joueurs prêts à venir aux mains. La mêlée générale va durer près de deux minutes, et tout serait parti de Paul Mills, le coach d’Oral Roberts. Ce dernier a reproché à ses adversaires d’avoir joué la dernière possession et d’être allés dunker au buzzer alors que le match était plié (77-59).

« Ce sont les émotions liées au match… On a vu deux équipes jouer jusqu’au bout et certaines choses ont débordé » s’est défendu l’entraîneur de North Dakota State, Dave Richman. « Je ne veux pas que notre programme soit associé à ça. Il y a des situations qui seront des leçons pour moi et notre groupe à mesure que nous avançons. Je m’excuserai auprès d’Oral Roberts et de l’entraîneur Mills pour toute erreur de notre part. Mais j’avais aussi demandé à nos gars de jouer jusqu’au bout et nous avons joué jusqu’au bout ce soir. »