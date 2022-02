« On a déjà utilisé tous les noms et adjectifs pour décrire son jeu, mais il continue de progresser et il l’a montré encore sur ce match ».

Jason Kidd n’est pas le seul à être encore époustouflé par le talent de Luka Doncic. Même ceux qui le voient au quotidien, comme son coéquipier Maxi Kleber, ont parfois du mal à réaliser à quel point le joueur de 22 ans est hors du commun. « Ce qu’il fait en ce moment, c’est incroyable. Il a ce don, et en tant que coéquipier, c’est plutôt fun à regarder », a pour sa part glissé son camarade de jeu.

Sur le parquet des Pelicans cette nuit, le Slovène a ajouté une ligne de plus à sa légende en claquant un match à 49 points (à 17/35 au tir, dont 7/14 de loin), soit sa deuxième meilleure performance offensive de la saison, quelques jours après sa sortie à 51 unités face aux Clippers.

Prêt pour le match des étoiles

Luka Doncic a lancé les hostilités en premier quart-temps en inscrivant quatre paniers à 3-points, le dernier au buzzer de la période depuis le centre-ville de New Orleans afin de porter la marque à un improbable 45-27, permettant ainsi à son équipe de voir venir.

« Luka a donné le ton assez tôt dans le match. On le voit souvent en parler. Ce qu’il fait sur le parquet, pour lui et ses coéquipiers, est incroyable », a ajouté Jason Kidd. « C’est quelque chose que les grands joueurs font, ils donnent le ton, en sachant que les joueurs peuvent commencer à penser au break à venir ».

New Orleans a eu le mérite de ne pas lâcher avant de tomber sur une nouvelle « masterclass » du meneur de Dallas en troisième quart-temps, durant lequel il a alterné les 3-points, les drives et les passes avec une justesse clinique, pour terminer cette fois la période avec un gros dunk.

Dallas a quand même eu chaud sur la fin mais s’en est tiré avec la victoire, et c’est tout ce qui compte pour Luka Doncic, qui va arriver chaud bouillant à Cleveland pour le All-Star Game avant de la deuxième partie de saison.