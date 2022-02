Super Bowl | La Air Jordan 3 d’Eminem déjà au cœur des convoitises

Aucune info sur une éventuelle commercialisation n’a encore filtré, mais « Jordan Brand » pourrait bien céder sous la pression au regard de l’enthousiasme régnant autour de ces Air Jordan 3 PE (pour « Player Exclusive) portées par Eminem lors du show de la mi-temps du dernier Superbowl. Les Sneakers de « Slim Shady » ont en effet fait partie des stars qui ont pris part à ce mini concert hors du commun.

Au niveau de la composition, on retrouve une tige majoritairement blanche, contrastée par des touches de noir et de rouge, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure translucide. Les personnalisations sont bien visibles sur le « Hi ! My name is » accompagné du « Slim Shady » sur le talon, ainsi que le « E » à l’envers sur la languette.

La paire pourrait être mise en vente en édition limitée, mise aux enchères pour récolter des fonds, ou commercialisée pour le grand public… À cette heure, tous les scénarios restent possibles ! Wait and see…

(Via SneakerNews)

