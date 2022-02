Une jolie Air Jordan 3 arrive pour le All-Star Game

C’est finalement avec quelques jours d’avance que la version « Cardinal Red » de la Air Jordan 3 sera disponible puisque Nike et Jordan Brand annoncent une sortie pour 19 février, pile poil pour le All-Star Game 2022. Clairement, c’est une des plus clinquantes de la collection avec le célèbre imprimé éléphant et ce rouge vif. On note tout de même quelques touches dorées sur les oeillets et sur la languette.

La semelle est grise, avec quelques touches de rouge. Un rouge que l’on retrouve sur le Jumpman sur le talon. Pour le prix, comptez environ 200 dollars.

—

