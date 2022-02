Rising Stars Challenge 2022 | Bones Hyland remplace Davion Mitchell

Les Kings n’auront finalement aucun représentant au All-Star Weekend. Le Sacramento Bee a en effet annoncé que Davion Mitchell serait absent du Rising Stars Challenge, demain soir. En complément, les Nuggets ont eux annoncé que c’est leur rookie, Bones Hyland, qui est repêché dans le « Team Payton » à la place du champion NCAA en titre.

Le rookie des Kings était absent cette nuit à cause d’une douleur à la main droite, et sa franchise joue la carte de la sûreté. Encore en course pour une place au « play-in », les Kings veulent être au complet pour la dernière ligne droite de la saison, et la présence de Davion Mitchell aux festivités de ce weekend n’est pas une priorité.

Il faut rappeler que la NBA teste cette année un nouveau format, à quatre équipes, dont les coaches sont quatre légendes : Rick Barry, Isiah Thomas, James Worthy et donc Gary Payton. Ces quatre formations s’affronteront vendredi soir avec la « Elam Ending » comme formule, avec d’abord deux demi-finales, puis une finale.

Lors des demi-finales, les équipes devront ainsi atteindre le score de 50, et la première à le faire accédera à la finale. Les deux équipes victorieuses devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre, ce qui fait donc 75 points au total pour gagner le tournoi, un clin d’oeil évident à la 75e saison que célèbre actuellement la NBA.

TEAM THOMAS

Anthony Edwards, Saddiq Bey, Desmond Bane, Isaiah Stewart, Tyrese Haliburton, et Jaden Hardy.

TEAM BARRY

Evan Mobley, Cade Cunningham, Franz Wagner, Jae’Sean Tate, Isaac Okoro, Alperen Sengun et Dyson Daniels.

TEAM PAYTON

LaMelo Ball, Scottie Barnes, Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu, Jonathan Kuminga, Bones Hyland et Scoot Henderson.

TEAM WORTHY

Cole Anthony, Josh Giddey, Jalen Green, Herbert Jones, Jalen Suggs, Tyrese Maxey et MarJon Beauchamp.