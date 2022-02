All-Star Weekend 2022 | DJ Khaled, Migos ou encore Lil Wayne sur scène avant le Slam Dunk Contest

Le programme du All-Star Weekend 2022 continue de se dévoiler, à quelques jours du début des festivités. Et aujourd’hui, la NBA vient ainsi d’annoncer qu’un concert aurait lieu ce samedi, juste avant que le Slam Dunk Contest ne démarre. Pour rappel, celui-ci mettra aux prises Jalen Green, Obi Toppin, Cole Anthony et Juan Toscano-Anderson.

Parmi les artistes qui se produiront au Rocket Mortgage Fieldhouse, le jour des traditionnels concours du samedi soir, on notera la présence de DJ Khaled, qui sera accompagné de Lil Wayne, Lil Baby, Gunna et Ludacris (que certains connaissent surtout pour son rôle de Tej Parker dans la saga « Fast and Furious »).

Emmené par Quavo, qui prendra part au match des célébrités du vendredi soir, le groupe Migos montera lui aussi sur scène, tout comme la chanteuse Mary J. Blige, qui était déjà présente à la mi-temps du dernier Super Bowl, dimanche soir. Un show qui avait d’ailleurs marqué les esprits, en plein milieu de l’affrontement entre les Rams et les Bengals (et sous les yeux de LeBron James)…

À noter aussi que Machine Gun Kelly et D-Nice présenteront les All-Stars avant le NBA All-Star Game, que Macy Gray chantera l’hymne national des États-Unis et que Ryland James chantera l’hymne national du Canada. Keke Palmer interprétera l’hymne national des États-Unis et « Lift the Voice and Sing » au NBA HBCU Classic ce samedi.