Pour une fois, Landry Shamet veut prendre son temps pour revenir de blessure

Le 30 janvier, Landry Shamet n’a pas eu de chance. Il s’est (encore) blessé à la cheville droite, puisqu’il a mis le pied sur son coéquipier Cam Johnson, en revenant en défense. Une blessure bête, qui le prive de compétition depuis presque trois semaines et huit matches de suite.

« Un accident comme ça, c’est avant tout frustrant », concède le shooteur des Suns à l’AZ Central. « Comment l’éviter ? On ne peut pas y faire grand-chose. C’est frustrant, mais je ne vais pas passer mon temps à être frustré ou à m’en inquiéter. »

Le shooteur des Suns pense surtout à l’avenir et ne se presse pas pour revenir puisque le All-Star Break arrive.

« Je suis revenu trop tôt de certaines blessures à la cheville par le passé », reconnait-il. « Avec les ambitions de l’équipe, et les miennes, je veux m’assurer d’être disponible le plus longtemps possible. »

Il faut dire que les chevilles de l’ancien des Nets sont très fragiles. Il s’était déjà blessé à la cheville droite, avant même d’être drafté par les Sixers. Dans sa deuxième année, il manque 17 matches de suite à cause d’un souci à sa cheville gauche. En 2020, dans la « bulle », avec les Clippers, il est encore touché à la cheville droite. Enfin, la saison passée, il a également raté plusieurs rencontres à Brooklyn, toujours gêné par sa articulation droite.

Ces semaines sans compétition lui permettent de souffler et de récupérer, mais la question de son retour est encore flou. Quand peut-on imaginer le voir reprendre ?

« Je les ai vu à la salle d’entraînement, mais ils ne font rien, pas de deux-contre-deux ni de trois-contre-trois », livre Monty Williams en évoquant Landry Shamet et Cameron Payne, touché au poignet et absent depuis le 24 janvier. « Ils ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Ils font du cardio. On n’a pas de calendrier tant qu’ils ne joueront pas à l’entraînement. »