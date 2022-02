Buddy Hield soulagé par son transfert chez les Pacers

Pièce rapportée du transfert de Tyrese Haliburton pour égaler le salaire de Domantas Sabonis, Buddy Hield, à 29 ans, entame un nouveau chapitre de sa carrière. Prolongé au prix fort par les Kings à l’automne 2019 (94 millions de dollars sur quatre ans), l’arrière a connu une fin d’aventure mouvementée en Californie.

Entre des tensions exposées publiquement avec Vlade Divac (avant le départ de celui-ci), le renvoi de Luke Walton, avec lequel il n’était pas non plus toujours en accord, et tout simplement les mauvais résultats sportifs, celui qui avait rejoint les Kings en février 2017 les a finalement quittés par la petite porte.

« C’était un changement dont j’avais besoin » avouait ainsi le Bahamén. « C’est du business. Je suis heureux d’être ici, reconnaissant de cette nouvelle opportunité, et prêt à bosser. L’Indiana est un Etat qui aime le basket, les fans sont chouettes, je sais à quel point ils sont passionnés. Mes trois ou quatre derniers mois à Sacramento, ça ne s’est pas déroulé comme je l’aurais souhaité. Mais c’est une nouvelle opportunité. Je l’attendais. »

Titulaire dès ses débuts avec les Pacers, en l’absence de Malcolm Brogdon, l’arrière n’a pas trainé à exposer ses qualités d’attaquant à ses nouveaux fans. Après deux premiers matches compliqués (6/17 puis 6/19), il a pris feu pour sa troisième sortie avec son nouveau club, cette nuit face aux Bucks. Malgré la défaite, la septième de suite des Pacers, il a ainsi brillé et termine avec 36 points (14/20), 2 rebonds et 4 passes.

« Je veux simplement faire ce que je fais de mieux, shooter et offrir des opportunités à mes coéquipiers » expliquait-il quelques heures avant la rencontre. « C’est une nouvelle opportunité, de trouver un nouvel endroit que je peux appeler ma maison, où je peux repartir à zéro. »

Reste désormais à savoir si les Pacers, qui ont enclenché le mode reconstruction, entendent construire leur avenir avec l’arrière, ou s’il va, sans doute comme Malcolm Brogdon, devoir faire ses valises. Réponse l’été prochain…