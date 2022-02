Le collectif de Dallas étouffe Miami

Ça sentait bon les playoffs cette nuit, à la FTX Arena ! À l’issue d’une véritable guerre de tranchées, où les paniers se faisaient aussi rares que le spectacle, ce sont les Mavericks qui ont réussi à prendre le dessus sur le Heat (107-99).

Pourtant à l’extérieur, alors que Spencer Dinwiddie et Davis Bertans en ont profité pour débuter sous leurs nouvelles couleurs, les coéquipiers d’un Luka Doncic bien défendu (21 points, 10 rebonds, 6 passes) s’en sont remis à leur collectif (cinq joueurs à plus de 10 points) pour mettre un terme à la série de victoires de Miami.

Car, malgré tous les efforts de la paire Jimmy Butler (29 points, 10 rebonds) – Bam Adebayo (21 points, 12 rebonds), les leaders de la conférence Est n’ont pas été en mesure de repartir avec un sixième succès d’affilée. Et les Floridiens pourront notamment regretter leur seconde période atroce, eux qui ont plongé offensivement après la pause, contrairement à Dallas, qui obtient là une cinquième victoire en six matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Dallas inverse les rôles en une mi-temps. Dans le dur à la mi-temps (41% aux tirs), Luka Doncic et plus globalement les Mavericks ont profité de la pause pour se remettre les idées à l’endroit et revenir avec de toutes autres intentions. Entre défense retrouvée (seulement 40 points encaissés, à 30% aux tirs ou 7% à 3-pts !) et adresse derrière l’arc salvatrice (18 réussites primées au total, à 43% de réussite), les hommes de Jason Kidd ont peu à peu mis la main sur le match, réussissant à passer devant à la fin du troisième quart-temps, pour ne plus lâcher les commandes par la suite. Et gérer tranquillement le « money-time », en patrons.

— Encore une avance gâchée par Miami. Ils étaient probablement très peu à imaginer un tel retournement de situation, à la pause. Solidement installés en tête après 24 minutes (59-51), et menant jusqu’à 13 points d’écart, les joueurs floridiens ont ensuite balbutié leur basket. Et comme face aux Nets, samedi soir, c’est en attaque qu’ils ont eu du mal à exister et faire la différence. Bien sûr, la défense des Mavericks n’y était pas étrangère, mais les hommes d’Erik Spoelstra ont aussi manqué d’inspiration. Alors que, leurs pertes de balle exceptées, tout allait pour le mieux à la mi-temps pour eux, de ce côté du parquet (52% aux tirs, 46% à 3-pts).

— Et pourtant, Luka Doncic a bien été contenu… Régulièrement pris à deux par ses adversaires, qui n’ont pas arrêté de lui imposer un vrai défi physique, le Slovène n’a pas pu peser comme habituellement aujourd’hui, en dehors du troisième quart-temps (11 points). Pour autant, les Mavs ont globalement très bien géré les minutes qu’ils ont dû jouer sans leur maestro, limité à 6/19 aux tirs et 2/7 à 3-pts. Avec notamment les belles séquences d’un Jalen Brunson très bon à la baguette, quand Doncic se reposait. Le genre de prestation collective qui doit ravir Jason Kidd, car ses seconds couteaux ont tous répondu présent.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler & Bam Adebayo. Les deux hommes forts d’Erik Spoelstra ont au moins eu le mérite d’être au rendez-vous aujourd’hui, malgré la défaite. Tous les deux combatifs et agressifs, avec respectivement 14 lancers-francs tentés et 19 tirs tentés, Butler et Adebayo ont surnagé du côté de South Beach, à coup de paniers dans la peinture. Alors que le reste de leurs coéquipiers éprouvaient, eux, des difficultés à scorer avec régularité. Sans Tyler Herro, le tandem Butler/Adebayo s’est ainsi retrouvé trop esseulé offensivement, Kyle Lowry, Duncan Robinson ou même Gabe Vincent ne parvenant pas à les épauler convenablement.

✅ Maxi Kleber. Si Davis Bertans a été précieux en sortie de banc pour ses débuts (12 points en 13 minutes, à 3/7 à 3-pts) et que Dorian Finney-Smith (14 points) ou Jalen Brunson (19 points, 6 passes) ont été fidèles à eux-mêmes dans le cinq, Kleber a été le joueur des Mavericks le plus en vue aujourd’hui. Avec ses 19 points, 6 rebonds et 5 contres compilés en 35 minutes, l’Allemand a effectivement été déterminant de chaque côté du parquet. Très bon pour protéger son cercle après la pause, alors que Dallas souffrait avant ça à ce niveau, l’ailier-fort texan a aussi fait parler la poudre de loin (3/8 à 3-pts). Un match plein, donc.

⛔ Gabe Vincent. Catastrophique au shoot (1/9 aux tirs, dont 1/7 à 3-pts…), l’arrière de Miami a probablement incarné mieux que quiconque les difficultés dans ce secteur de son équipe, après la pause. Tyler Herro absent, l’Américano-Nigérian était appelé à prendre la relève, dans ce rôle d’étincelle en sortie de banc. Sauf qu’il n’en a rien été, car il n’a jamais su trouver son rythme de la soirée. Une rencontre à rapidement oublier pour lui, donc, l’avantage étant que ce n’était pas la toute première fois que le sniper floridien connaissait une telle crise d’adresse.

LA SUITE

Miami (37-21) : déplacement à Charlotte, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00).

Dallas (34-24) : déplacement à New Orleans, dans la nuit de jeudi à vendredi (02h00).