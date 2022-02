Thaddeus Young, le chaînon manquant des Raptors ?

Mis de côté à San Antonio, où le développement des jeunes est désormais la priorité, Thaddeus Young a obtenu son ticket de sortie jeudi dernier, jour de la « trade deadline ».

Envoyé à Toronto en échange de Goran Dragic, le vétéran va pouvoir relancer sa saison, et plus globalement sa fin de carrière, dans l’escouade canadienne, qui entend bien utiliser son expérience et sa polyvalence pour continuer de faire son bout de chemin dans cette conférence Est globalement ouverte cette année.

« Honnêtement, la seule chose qui m’intéresse, c’est gagner des matches. Au final, ça se résume à ça, soit on gagne le match soit on le perd. […] J’ai toujours été quelqu’un qui joue avec beaucoup d’énergie et de passion, et [cette équipe de Toronto] est sur la même longueur d’onde » juge le vétéran. « Quand je regarde leur effectif, la manière dont il est construit, je vois qu’il y beaucoup de joueurs avec de l’envergure et des qualités athlétiques. Ça me va. »

Son profil semble en effet, sur le papier, parfait pour les Raptors. Une équipe très grande et athlétique, en-dehors de ses deux arrières Fred VanVleet et Gary Trent Jr, qui aime courir et jouer librement en attaque, mais qui est surtout capable de perturber les équipes adverses en défense par sa polyvalence sur les ailes.

À l’image d’un James Johnson au milieu des années 2010, on peut imaginer Thaddeus Young prospérer à Toronto dans un rôle de poste 4 « glue-guy », capable de faire un peu de tout sans demander son reste.

« J’accepte le challenge contre n’importe qui en défense. J’ai toujours été un joueur défensif complet, capable de défendre plusieurs postes. C’est je pense une des raisons qui expliquent ma longévité. Nous avons beaucoup de joueurs semblables, très longs et athlétiques, on peut tous ‘switcher’ en défense et créer le chaos dans l’attaque adverse. Donc je suis très intrigué de voir comment tout cela va se dérouler. Je suis vraiment content d’être ici. »

Pour Fred VanVleet, l’apport de Thaddeus Young au sein du vestiaire sera tout aussi précieux que son apport sur le parquet. « Je pense qu’il peut apporter des conseils, son expérience. Il est le genre de gars qui ne fait pas de vague une fois qu’il est intégré au sein du groupe » assure ainsi le All-Star.