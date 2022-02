Les Hornets ont le bourdon avant le All-Star Break

Restant sur 7 défaites lors de leurs 8 derniers matchs, les Hornets sont dans le creux de la vague. Leur série de 10 victoires en 13 matchs à cheval sur décembre et janvier semble déjà bien loin…

Avec 29 victoires pour autant de défaites, Charlotte pointe actuellement à la 9e place de la conférence Est, synonyme de qualification au « play-in » mais loin des objectifs ambitieux de début de saison incarnés par la récente sélection All-Star de leur jeune meneur, LaMelo Ball.

La frustration monte

Ce dernier, justement, symbolisait parfaitement la frustration qui monte chez les frelons en ce moment. S’estimant en effet lésé d’une faute sur un layup dans la fin de match brûlante face à Memphis l’autre soir, il est non seulement allé invectiver un des arbitres sur la ligne de fond, mais il a également repoussé violemment James Bouknight et PJ Washington, ses deux coéquipiers venus pour le calmer…

Attaque la plus prolifique de la Ligue avec 113.8 points de moyenne (mais 11e à l’efficacité), les Hornets affichent surtout le plus gros rythme de NBA. Et s’ils jouent toujours aussi vite, ils n’affichent que la 23e attaque en terme d’efficacité sur les 12 derniers matchs. Et comme ils ne sont toujours que la 20e défense…

« On doit simplement jouer mieux que ça », affirme sans détour James Borrego dans le Charlotte Observer. « Je ne sais pas si c’est un problème de jouer à domicile ou jouer à l’extérieur, mais on doit surtout jouer mieux que ça. C’est le fond du problème. On a encore beaucoup de matchs à domicile au calendrier et on doit jouer mieux, on doit mieux démarrer les matchs surtout. C’est l’objectif. On peut protéger notre terrain comme on l’a fait en début de saison. On va retrouver cette mentalité. »

Avec la 24e pire défense de la ligue depuis le début de saison (112.4 points encaissés sur 100 possessions), les Hornets peuvent certes faire des cartons en attaque, mais leur défense ne leur permet pas de tenir quand l’adresse n’est pas au rendez-vous. En somme, leur équilibre est fragile. En ce moment, il est d’autant plus précaire que Gordon Hayward (cheville gauche) est de nouveau à l’infirmerie, rejoint récemment par Cody Martin (tendon d’Achille) et Jalen McDaniels (cheville)…

Avec un déplacement dans le Minnesota ce mercredi avant la réception du Heat – qui leur a mis une fessée dimanche dernier (104-86), les Hornets veulent rester à niveau, à savoir à 50% de victoires, au All-Star Break.

Retrouver la marche avant pendant le All-Star Break

« On apprend sur le tas. Je pense que ces deux jours de repos sont importants, on va avoir deux jours pour digérer ça et réfléchir à ce qu’on va vouloir faire dans nos rotations pour ces deux prochains matchs », poursuit James Borrego. « C’est ce sur quoi je me concentre maintenant, ces deux prochains matchs. On va avoir le All-Star Break après et peut-être qu’on pourra récupérer quelques joueurs. Ces deux jours vont être utiles et après, on va pouvoir réinitialiser tout ça durant la pause. »

À l’instar de ses joueurs leaders, comme Ball qui perd près de 4 ballons par match, ou Miles Bridges et Kelly Oubre Jr. qui n’arrivent plus à trouver la cible derrière l’arc en février (20% et 17% de réussite respectivement), les Hornets ont un coup de moins bien. Ce sont des choses qui arrivent en NBA, surtout pour des équipes jeunes.

« Je pense qu’on doit simplement s’y remettre », ajoute Terry Rozier, un des rares Hornets à surnager (avec 35 points, 10 rebonds et 9 passes) face à Memphis. « Peu importe ce que ça veut dire et peu importe comment les gens le prendront. Une saison NBA comprend toujours des hauts et des bas, et à domicile, on n’arrive tout simplement pas à gagner en ce moment. »

En manque de rotations, les Hornets ont lancé le rookie JT Thor dans la fin de match face aux Grizzlies. Ce dernier ne s’en est pas trop mal sorti avec 2 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre. Mais c’est surtout l’apport de la dernière recrue en date, Montrezl Harrell, incarnation vivante de l’energizer en sortie de banc, qui pourrait aider Charlotte à se relancer… au moins sur le plan offensif

« Arriver en Caroline du Nord après toutes ces années dans la Ligue, c’est un vrai bonheur pour moi », assure-t-il. « On veut vraiment que les fans viennent nous voir jouer, nous soutiennent et continuent à être derrière nous. Parce que cette énergie dans la salle qui nous a permis de revenir en deuxième mi-temps [face à Memphis], c’est ça dont on aura besoin pour le reste de la saison. Pour essayer de continuer à pousser vers les playoffs. »