Milwaukee : Pat Connaughton sur le billard, Goran Dragic dans le viseur ?

Blessé à la main droite lors de la défaite face aux Suns, Pat Connaughton va bel et bien passer sur le billard. Selon ESPN, malgré cette opération, l’arrière des Bucks pourra revenir dans la rotation des champions en titre avant la fin de la saison régulière.

« Il joue un rôle énorme et super important pour nous comme titulaire de temps en temps », souligne Khris Middleton. « Il est simplement un de nos joueurs qui lie l’équipe des deux côtés du terrain. Ça va être difficile sans lui mais on espère qu’il reviendra assez vite. »

Devenu un sixième homme de luxe, voire un titulaire de secours bien utile à Milwaukee, Connaughton tourne à 10 points à 41% de réussite à 3-points. En son absence, et même si ce n’est pas du poste pour poste, les Bucks pourraient tenter de recruter un vétéran sur le marché des « free agents », et le nom de Goran Dragic, bientôt libre de tout contrat après son dernier transfert du côté des Spurs, est une piste à suivre sachant que le meneur slovène veut rejoindre un candidat sérieux pour le titre…

Il faut dire qu’après les titulaires, Jrue Holiday et Gayson Allen, les lignes arrières sont assez légères avec les vétérans peu utilisés que sont Wes Matthews et George Hill. D’autant plus que l’équipe s’est séparée de Donte DiVincenzo, l’ancien titulaire au poste 2.