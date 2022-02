À Charlotte, Memphis a eu très chaud aux fesses !

Il y a presque eu deux matchs dans le match entre Charlotte et Memphis cette nuit. Un premier acte dominé par les Grizzlies puis une fin de partie où il a fallu contenir le run ahurissant des Hornets. À l’arrivée, les Grizzlies repartent avec la victoire de Caroline du Nord, mais les coéquipiers de Ja Morant ont eu très chaud !

Les Grizzlies ont donné le ton dès les premières minutes en alignant un retentissant 19-2 ! Aux côtés de l’axe Morant-Adams, Desmond Bane s’est encore montré précieux avec son 2+1 et ses deux missiles à 3-points pour lancer les siens de la meilleur façon.

Charlotte n’était pas au bout de ses peines puisqu’après avoir repris ses esprits, Memphis a remis le couvert avec un gros alley-oop entre Ja Morant et Brandon Clarke puis un 3-points de Jaren Jackson Jr. Après un quart-temps, le score était donc sans appel : 36-15 !

« JJJ » a poursuivi sur sa lancée avec notamment deux paniers derrière l’arc et les Grizzlies ont ensuite aligné un 12-2 conclu par le dunk en contre-attaque de Ziaire Williams (28-62). Le score faisait toujours mal à la tête à la mi-temps après un nouveau 3-points de Jaren Jackson Jr, Charlotte se retrouvant mené de 31 longueurs (43-74).

Les Hornets ont progressivement repris leurs esprits au retour des vestiaires, par l’intermédiaire de Terry Rozier notamment (12 points en troisième quart-temps). Alors que Ja Morant faisait le show, envoyant notamment Ziaire Williams au alley-oop d’une passe du milieu de terrain et s’attirant quelques « MVP, MVP » descendus des tribunes du Spectrum (61-85), LaMelo Ball a lancé le « comeback » de folie des Hornets.

Le meneur a d’abord envoyé trois missiles à 3-points pour valider le retour des siens sous la barre de 20 points d’écart (91-106). Terry Rozier est entré dans la danse avec deux paniers lointains à son tour et une passe décisive pour un nouveau 3-points de son meneur (108-114).

Montrezl Harrell a alors ramené son équipe à -4 à 72 secondes de la fin (115-119) et dans une ambiance survoltée, LaMelo Ball a eu une ouverture pour faire revenir Charlotte à -3, sans succès. Desmond Bane a pu convertir la contre-attaque sur l’action suivante et sceller le sort du match dans la foulée en inscrivant ses deux lancers (118-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 36 15 dureté. Euphoriques la veille sur le parquet de Detroit, les Hornets ont pris une leçon de dureté en première mi-temps face à des Grizzlies maîtres en la matière, se retrouvant bloqués à 15 points après 12 minutes, et relégués à 31 points à la pause. Charlotte a ainsi pu mesurer le chemin qui lui restait à faire sur ce point. En terme d’orgueil et de réaction en revanche, les troupes de James Borrego ont montré qu’elles avaient ce qu’il fallait en magasin.

– Les « role players » de Memphis à l’honneur. Les Grizzlies ont une multitude d’atouts à présenter aux côtés du duo Morant-Jackson Jr. Ces derniers ont été particulièrement précieux sur la fin pour repousser le retour des Hornets, puisque ce sont Tyus Jones, Brandon Clarke et Desmond Bane qui ont inscrit les paniers décisifs dans les deux dernières minutes du match, au moment où le ballon semblait brûler les mains des hommes de Taylor Jenkins.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. Si on ne devait sortir qu’un joueur de l’effectif de Memphis sur ce match, ce serait (encore) Desmond Bane. Auteur de 25 points en ayant pris 8 tirs de moins que Ja Morant, 4 rebonds et 5 passes décisives, l’arrière s’est encore distingué par sa capacité à mettre son équipe sur les bons rails d’une part et à conclure d’une part puisque ses 7 points dans le final ont achevé les espoirs des Hornets. Ses 7 ballons perdus sont compensés par ses 4 interceptions.

✅ LaMelo Ball. Plutôt très discret en première mi-temps, le meneur a soudainement pris feu en fin de troisième quart-temps pour terminer avec 25 points, 4 rebonds et 2 passes décisives dans un match qui aurait pu tourner à la correction mais qui s’est plutôt fini sur une bonne note pour Charlotte, en grande partie face à lui.

✅ Terry Rozier. Revigoré par la venue de son ancien coéquipier de Louisville, Montrezl Harrell, l’arrière est passé à un cheveu d’un deuxième triple-double en « back-to-back » avec ses 35 points, 10 rebonds, 9 passes décisives. Comme LaMelo Ball, « Scary Terry » a débloqué une situation pour le moins compliquée pour les Hornets en troisième quart-temps.

⛔ Miles Bridges. Un énorme dunk dans le troisième quart-temps… Et c’est à peu près tout. Bloqué à 2/13 au tir, c’est peu dire que l’ailier a vécu une soirée compliquée (8 points, 5 rebonds, 4 passes décisives). Dommage car un apport plus conséquent de sa part aurait pu tout changer pour Charlotte.

LA SUITE

Charlotte (29-29) : les Hornets seront attendus sur le parquet de Minnesota ce mardi.

Memphis (40-18) : fin de road trip à New Orleans ce mardi pour les Grizzlies.