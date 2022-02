Joel Embiid en triple-double, Philadelphie maîtrise Cleveland

Pour leur deuxième sortie depuis le transfert retentissant entre Ben Simmons et James Harden, les Sixers se sont comportés en patrons, pour dominer (103-93) des Cavaliers qui restaient pourtant sur quatre succès d’affilée.

Une victoire à laquelle Joel Embiid a grandement participé, puisqu’il a compilé pas moins de 40 points, 14 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions, en seulement 33 minutes, pour guider Philadelphie vers un succès autoritaire. Et, ce, alors qu’il affrontait l’une des meilleures raquettes défensives de la ligue, si ce n’est la meilleure !

Forcément, on ne peut qu’avoir hâte de voir son association avec James Harden, arrivé en Pennsylvanie ce samedi et qui pourrait effectuer ses débuts dès mardi prochain…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Joel Embiid au sommet de son art. Nouvelle démonstration de force du Camerounais, devenu le second joueur des Sixers à réussir un triple-double à plus de points, après l’illustre Wilt Chamberlain (1966, 1967, 1968). Omniprésent dès le début de match, le pivot All-Star a survolé son duel avec Jarrett Allen, alignant les réussites à 3-pts, à mi-distance, dans la peinture et aux lancers-francs avec une facilité déconcertante. Cerise sur le gâteau, c’est lui qui s’est chargé d’achever les Cavaliers dans les cinq dernières minutes de la partie. Suffisant pour obtenir une « standing-ovation », alors qu’il va bientôt faire équipe avec… James Harden.

— Darius Garland n’a pas suffi. De retour de blessure, le meneur des Cavaliers n’a pas pu éviter la défaite de son équipe. Très orienté scoring (27 points, pour seulement 1 passe et avec également 6 pertes de balle), il a ainsi longtemps permis aux siens de ne pas se faire distancer plus que ça en première mi-temps. Pour autant, même dans un bon soir au niveau de l’adresse, le néo All-Star s’est retrouvé trop court sur la durée, alors que Jarrett Allen, Evan Mobley, Caris LeVert ou Kevin Love n’ont pas su peser comme habituellement sur le jeu de Cleveland.

TOPS/FLOPS

✅ Matisse Thybulle. Un poison. Voilà ce qu’est l’arrière/ailier des Sixers, auteur de 6 interceptions (son record en carrière), pour accompagner ses 6 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Ses statistiques ne sont, certes, pas les plus ronflantes de toutes, mais l’Australien est essentiel pour son équipe, dans l’ombre de Joel Embiid, entre sa défense étouffante et désormais sa capacité à réaliser de belles coupes vers le panier. Plus les jours passent, plus le joueur de 24 ans progresse, et on comprend vraiment pourquoi Daryl Money n’a pas voulu s’en séparer en échange de James Harden.

⛔ L’attaque de Cleveland. En dehors de Darius Garland (et de Caris LeVert), personne n’est en mesure de créer réellement du jeu chez les Cavs. Cela donne parfois lieu à des séquences offensives assez immondes, avec une succession de passes, si ce ne sont pas des isolations, qui n’aboutissent à rien. Face à une défense aussi regroupée et solide que celle des Sixers, les hommes de J.B. Bickerstaff ont donc éprouvé toutes les peines du monde à faire des différences de ce côté du parquet. D’où leurs 93 petits points inscrits.

JOEL EMBIID ASSASSINE JARRETT ALLEN

Quelque chose nous dit que Jarrett Allen va faire des cauchemars de Joel Embiid durant toute la nuit…

Complètement dominé par le pivot des Sixers, de chaque côté du parquet, le pivot des Cavaliers s’est également fait méchamment « postérizer » par son adversaire direct en fin de première mi-temps, à la suite d’un rebond défensif mal assuré. Et la sanction ne s’est pas faite attendre, avec ce dunk terrible…

LA SUITE

Philadelphie (34-22) : réception de Boston, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

Cleveland (35-22) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).