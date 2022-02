Désormais titulaire, Devin Vassell brille devant ses proches

Habitué à évoluer en sortie de banc cette saison (26 minutes par match en moyenne), Devin Vassell a débuté 8 matches sur les 48 auxquels il a pris part. À chaque fois, il s’agissait d’un choix par « défaut » de Gregg Popovich, lorsque certains de ses titulaires étaient soient blessés, soient touchés par le Covid-19.

Cette nuit, pour le 49e match de sa saison, sur le parquet des Hawks dans sa Géorgie natale, le jeune ailier de 21 ans était à nouveau titulaire, mais cette fois-ci pour une raison bien différente. Puisque les Spurs ont envoyé Derrick White à Boston jeudi, à quelques minutes de la « deadline », le poste 2 était alors vacant.

Et c’est l’ancien de Florida State qui a été choisi pour prendre la suite. « C’est une belle opportunité pour moi » appréciait-il avant la rencontre face à Atlanta, à l’issue de laquelle il a terminé avec 20 points à 9/13 aux tirs. « Je sais que les coaches et mes coéquipiers croient en moi. Je vais rester moi-même, et continuer de m’améliorer. »

Pour fêter ce nouveau statut de titulaire sur ses terres natales, Vassell avait acheté près d’une trentaine de tickets pour ses amis et sa famille. « C’est ici que je m’entraîne l’été. Il se peut que j’ai de frissons au moment de jouer. Quand j’étais gamin, je venais souvent aux matches. Quand j’étais au lycée, j’ai même vu un match assis au bord du terrain. La boucle est bouclée, c’est assez fou. »

En progression constante depuis son arrivée dans la ligue en 2020, Devin Vassell se voit donc récompensé de ses efforts dès sa deuxième année. Passé de 5.5 points par match durant sa saison rookie à 11.5 points cette saison, mais aussi de 2.8 à 4.3 rebonds, l’ailier est le dernier bénéficiaire en date du superbe travail de développement en interne de sa franchise.

Pour le plus grand plaisir de « Pop », premier témoin de l’éclosion du longiligne ailier. « Son shoot est meilleur, et sa confiance en son tir également. Sa défense progresse mois après mois, tout comme sa compréhension générale du jeu. »