Rajon Rondo s’affirme chez les Cavaliers

Plus que l’ombre de lui-même dans le marasme de Los Angeles, Rajon Rondo retrouve des couleurs depuis son transfert vers Cleveland au début du mois de janvier. Venu pour remplacer Ricky Rubio dans le rôle de la doublure expérimentée de Darius Garland, le champion 2008 et 2020 trouve ses marques dans cette équipe des Cavaliers qui ne cesse d’épater.

Après un match à 15 passes et 12 passes face aux Pacers la semaine dernière, le vétéran a livré une nouvelle performance de qualité cette nuit, face à cette même équipe d’Indiana. Malmenés dès le premier quart-temps, et pourtant en retard de 21 points avant la mi-temps, les hommes de J.B Bickerstaff ont inversé la tendance après la pause et sont parvenus à s’imposer.

Et Rondo y est pour quelque chose : jamais paniqué malgré l’important retard de Cleveland au tableau d’affichage, l’ancien meneur de Kentucky a lentement mais sûrement remis son équipe sur les bons rails. Il boucle la rencontre avec 17 points (6/7), 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, son match le plus abouti depuis son arrivée dans l’Ohio le mois dernier. Malgré 16 saisons au compteur dans la ligue, le joueur en a encore sous le capot.

« La raison pour laquelle nous avons fait ce transfert, c’est parce qu’on pensait qu’il pouvait nous aider. » expliquait le coach des Cavaliers après l’improbable victoire de ses joueurs. « J’ai une confiance absolue en lui. Même s’il n’est pas avec nous depuis longtemps, il suffit de regarder sa carrière dans son intégralité, toutes les choses qu’il a accomplies dans cette ligue. Ce sont des choses qui ont un impact positif sur une équipe. […] Il était tout en contrôle, c’est le truc avec lui. Une équipe nous prend de court comme ils [les Pacers] l’ont fait, la réaction est d’essayer de vite revenir dans le match, vous courrez derrière le score. Mais quand il est sur le terrain, tout le monde lui fait confiance, sa présence est rassurante pour ses coéquipiers. »

Alors qu’il n’apportait que 3.1 points et 3.7 passes par match en 16 minutes durant ses 18 matches à Los Angeles, Rajon Rondo retrouve un rôle important dans une configuration stable à Cleveland. En 12 matches jusqu’à maintenant, il affiche des moyennes de 7.8 points et 4.8 rebonds en 22 minutes par match. Un véritable facteur X en sortie de banc.

« Je ne jouais pas comme je l’espérais à L.A, mais mon arrivée ici a été un bouleversement positif pour moi. Je vais peut-être jouer 10 ans de plus, qui sait. » concluait-il avec humour.