L’intégration éclair de Derrick White

Vingt-quatre heures après avoir appris son transfert de San Antonio à Boston, Derrick White était déjà en tenue cette nuit pour défier les Nuggets de Nikola Jokic. Une première qui s’est passée idéalement puisque les Celtics ont remporté une 7e victoire de suite, mais aussi parce que l’arrière s’est immédiatement fondu dans le collectif avec ses 15 points, 6 rebonds et 2 passes en sortie de banc. Il faut dire que la présence d’Ime Udoka, ancien assistant aux Spurs, peut aider.

« Nous lui avons montré quelques vidéos et l’avons intégré le plus vite possible, et il a fait ce qu’il sait faire et ce que je l’ai vu faire dans le passé », a déclaré le coach de Boston après le match. « C’est un joueur très intelligent qui fait beaucoup de choses vraiment bien. On ne manque de rien avec lui sur le terrain. Le spacing, la capacité à défendre, la capacité à shooter, des choses simples comme d’aller dans les corners et d’écarter le jeu. Des choses ancrées en lui et ça s’est vu ce soir. »

La veille, White était avec les Spurs du côté d’Atlanta, quand Gregg Popovich l’a pris à part pour lui expliquer qu’il était transféré contre Josh Richardson et Romeo Langford. « Pop est venu dans ma chambre pour dire que j’étais échangé à Boston » raconte White. « C’était juste une petite discussion avec lui, et j’ai juste essayé d’imaginer la suite. J’étais assez choqué. Je ne l’avais pas vu venir. »

Quatre coéquipiers en sélection

Accueilli par une grosse ovation du TD Garden, White a immédiatement été efficace avec une interception, deux passes pour Jaylen Brown et Jayson Tatum, puis un 3-points. En une minute, l’ancien Spur va même inscrire huit points de suite !

« Il n’a pas mis longtemps à s’acclimater car il sait ce qu’il a à faire » explique Udoka, qui apprécie surtout d’avoir un créateur de plus dans l’équipe. « On a désormais quatre joueurs qui peuvent lancer les choses ou être ceux sur qui on pose des écrans. On s’est retrouvé avec des matchups intéressants pour Marcus ou Derrick. On peut lancer les systèmes avec eux, ou ils peuvent aussi poser les écrans, puis s’ouvrir vers le cercle ou ressortir pour shooter. Utiliser la polyvalence de quatre joueurs, des deux côtés du terrain, ouvre plein de perspectives. »

Le petit plus, c’est que ces quatre joueurs (Smart, Brown, Tatum et White) ont joué ensemble avec Team USA, et il y a déjà quelques automatismes.

« On a joué avec Derrick avec les Etats-Unis, et on avait appris à le connaître en tant que joueur et comme personne. On avait appris à connaître son jeu, et comme il rejoue avec Ime, les choses sont déjà très similaires pour lui » confie Smart. « Nous savions qu’il ne lui faudrait pas longtemps pour s’adapter. C’était un gros coup de boost pour nous ce soir ».