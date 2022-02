All-Star Game : Dejounte Murray submergé par l’émotion

« C’est fou. C’est tellement fou, je vous jure. Oui, je réalise, mais pas autant que je le devrais. Je suis encore à moitié en train de me dire : ‘Non, c’est un rêve’ et d’un autre côté : ‘Non, c’est réel’.

Dejounte Murray a été une des révélations de la saison, en se rapprochant progressivement d’un triple-double en moyenne. C’est donc assez logiquement qu’il a fini sur la liste des remplaçants pour participer au prochain All Star Game, même s’il a dû attendre d’être repêché par Adam Silver après la blessure de Draymond Green.

Des larmes de joie

Le meneur a appris la nouvelle avant de s’envoler pour… Cleveland, où aura justement lieu le prochain match des étoiles. C’est Gregg Popovich qui s’est chargé de l’appeler pour lui faire l’annonce.

« Nous avons eu un excellent entraînement. Après je me suis douché, j’ai fait tout ce que je devais faire, puis je suis rentré à la maison et j’ai passé du temps avec ma famille parce qu’ils partaient en même temps que moi pour prendre la route. Nous étions tous à la maison et Pop m’a appelé. Il a plaisanté pendant une minute à propos d’autres choses. Et puis il m’a dit que j’allais à Cleveland, que j’étais un All-Star, et j’ai craqué avec ma famille, je me suis mis à pleurer, et c’était un vrai moment. Pour eux de voir et d’entendre ça, après tout ce que j’ai traversé, pas seulement moi, ma famille. Nous avons dû faire face à beaucoup de choses, depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, alors c’est bon de voir ce genre de choses arriver à de bonnes personnes », a-t-il raconté.

Des larmes de joie qui sont le reflet du travail acharné du joueur depuis sa plus tendre enfance et une super nouvelle qu’il a donc pu partager en famille.

« L’important, c’est que j’ai senti l’amour, qu’ils ont senti cet amour et que j’ai pleuré de joie. Parce que ma famille sait combien je travaille dur. Ils savent que je ne fume pas, que je ne bois pas, que je ne fais pas la fête et pour Dejounte, c’est strictement du basket. Je sais que le basket n’est pas éternel, alors je m’y engage à 110% ».

Une fierté pour Seattle

Le joueur a évidemment eu une pensée pour les Spurs, qui l’ont accompagné depuis sa Draft en 2016, et Gregg Popovich pour l’avoir guidé sur les terrains mais aussi en dehors. Mais Dejounte Murray a aussi reçu du soutien depuis Seattle, d’où il est originaire, recevant par exemple les félicitations de Jamal Crawford et Zach LaVine.

« Évidemment, le coup de fil de Jamal Crawford était important, par rapport à notre relation, toute l’histoire entre lui et moi, et évidemment le fait qu’il soit un grand joueur et que tout le monde l’admire dans le monde du basket », a-t-il rappelé, déplorant que le roi du « Shake-and-Bake » n’a jamais reçu un tel honneur au cours de sa carrière. « Donc c’est pour ma communauté et c’est aussi pour lui. Je lui ai dit : ‘C’est pour nous, tu as contribué à faire de moi la personne que je suis, et sur le plan du basket’, donc c’était un grand moment. Un autre grand moment a été Zach LaVine, et d’entendre à quel point il était heureux. Il disait juste : ‘Frère, on y est. J’ai hâte qu’on se prenne en photo là-bas’, des trucs comme ça. Parce que nous sommes très proches, on s’entraîne, on parle tout le temps, donc c’est énorme pour la ville de Seattle ».