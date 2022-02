« C’est comme un premier jour à l’école quand tu es le petit nouveau. C’était sympa, mais je suis content que ce soit derrière moi maintenant, parce qu’il y avait beaucoup de nervosité et pression pour mon retour en Ohio. Mais c’était super, et les fans m’ont témoigné beaucoup d’amour ».

Caris LeVert a réussi son baptême du feu sous ses nouvelles couleurs, participant activement à la victoire de Cleveland sur San Antonio cette nuit (105-92). Entré sous les ovations du public, il a très vite trouvé sa place en se montrant au scoring ou à la passe dès ses premières prises de balle.

Des débuts plutôt réussis

Même si son apport a été mesuré (11 points à 4/11 au tir, 2 passes en 28 minutes), c’est surtout la perspective de pouvoir afficher un visage plus complet qui enthousiasme le reste de l’équipe, Darius Garland en particulier.

« Il est vraiment bon, que ce soit avec ou sans le ballon en main. Quand il va être à l’aise, je pense que ça va vraiment être effrayant. Il arrive à trouver ses endroits préférentiels, il met ses tirs et lit facilement le jeu afin de trouver les joueurs ouverts. C’était cool de le voir sur le terrain et prendre du plaisir », s’est réjoui le All-Star. « Sa création et sa capacité à scorer ressortent. Vous l’avez vu ce soir, il a facilement trouvé sa place, que ce soit pour lui ou pour trouver les autres. Dès qu’il est entré, il a aussi été très bon en défense. C’était la pièce qui nous manquait, donc on est heureux de l’avoir ».

Si le meneur est dithyrambique sur son nouveau coéquipier, c’est parce qu’il sait, pour l’avoir regardé et affronter, ce que Caris LeVert peut apporter aux Cavs sur cette fin d’exercice.

« Je regarde Caris depuis un moment, depuis Michigan. C’est bon de l’avoir dans notre équipe et de ne plus avoir à défendre sur lui. Tout le monde est super enthousiaste dans le vestiaire, le staff aussi. C’est un joueur spécial qui peut vraiment nous aider des deux côtés du parquet », a-t-il ajouté. « Son jeu offensif est exceptionnel, mais je ne le voyais pas aussi intense en défense. Son intensité et sa ténacité sont de très bonnes choses pour nous ».

Prochain match… face aux Pacers

Caris LeVert s’est lui aussi projeté sur son association avec celui qu’il considère comme une future superstar.

« Ça va être dur pour les équipes adverses de se focaliser uniquement sur Darius ou moi, simplement parce qu’on a tellement d’autres joueurs de talent qui peuvent tellement de choses différentes, avoir le ballon en main, shooter, créer pour les autres », a précisé l’ancien de Brooklyn et d’Indiana. « On l’a vu en fin de match lorsqu’il y a eu un peu plus de prise à deux sur Darius, on a bien exécuté notre plan ».

Hasard du calendrier, Caris LeVert va désormais préparer son premier déplacement avec sa nouvelle équipe sur le parquet… d’Indiana, dont il défendait les couleurs il y a encore cinq jours.