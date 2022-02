Miami envoie KZ Okpala à Oklahoma City… en vue d’un autre échange ?

Touché au poignet, KZ Okpala n’a plus foulé un parquet NBA depuis le 28 décembre dernier. Et le Heat vient d’annoncer que l’ailier, 32e choix de la Draft 2019, rejoignait Oklahoma City. En échange, Miami reçoit un second tour de Draft en 2026, le plus bas des choix d’Oklahoma City, Dallas ou Philadelphie cette année-là.

Mais l’info principale du « trade » est peut-être ailleurs. Dans son communiqué, le club floridien explique ainsi que les deux clubs ont modifié les conditions du premier tour de Draft que Miami doit déjà Oklahoma City.

Alors qu’il s’agissait au départ d’un choix protégé 1-14 en 2023 (qui pouvait être reporté chaque année en fonction de la position de Miami à la Draft), ça devient désormais un choix protégé en 2025, mais non-protégé en 2026.

Qu’est-ce que ça change ? Ça change que Miami dispose désormais de son choix de Draft 2022 ou 2023 à échanger, ce qui pourrait l’aider à mettre en place un échange important dans les prochaines heures…