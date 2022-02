Basketball Africa League 2020 : le calendrier et les équipes dévoilés

Fin mai 2021, le Zamalek Sporting Club, basé en Égypte et emmené par l’ancienne gloire du championnat de France Souleyman Diabaté, remportait la première finale de la BAL (Basketball Africa League) en s’imposant 76-63 face à l’US Monastir (Tunisie) à Kigali (Rwanda).

Les phases de qualifications pour la prochaine édition étant closes, le programme de la BAL est désormais connu. Il concernera 12 équipes (dont le champion en titre) qui seront réparties en deux conférences (Sahara et Nil).

Chaque conférence jouera une phase de groupe de 15 matchs, au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres de sa conférence. La phase de groupe de la Conférence du Sahara se déroulera à la Dakar Arena du 5 au 15 mars, et celle du Nil au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex du Caire du 9 au 19 avril.

Les quatre meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les phases finales qui auront lieu à la Kigali Arena du 21 au 28 mai.

« Nous sommes très heureux d’accueillir sept nouvelles équipes et quatre nouveaux pays pour la deuxième saison de la BAL », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall. « Le champion en titre Zamalek donnera le ton aux cinq équipes de retour, après avoir représenté la BAL lors de la Coupe Intercontinentale FIBA organisée ce mois-ci au Caire. La concurrence pour ramener le trophée de la BAL 2022 s’intensifie, et nous sommes ravis que de nombreux fans pourront assister aux matchs en direct dans trois villes africaines de renommée mondiale. À tous les fans de la BAL, du continent et du monde entier : que la partie commence ! »

Les équipes qualifiées

Conférence du « Sahara »

L’AS Salé (Maroc), Dakar Université Club (Sénégal), Ferroviário da Beira (Mozambique), Rwanda Energy Group (Rwanda), Seydou Legacy Athlétique Club (Guinée), US Monastir (Tunisie).

Conférence du « Nil »

BC Espoir Fukash (Congo), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Cobra Sport (Sud Soudan), Forces Armées et Police Basketball (Cameroun), Petro de Luanda (Angola), Zamalek (Égypte).