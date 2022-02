RJ Barrett se blesse alors que le match était perdu ? Tom Thibodeau défend son choix

En NBA, et à New York sans doute plus qu’ailleurs, les choses peuvent aller très vite.

Élu MIP et All-Star et membre de la deuxième All-NBA Team en 2021, Julius Randle peut en témoigner. Idem pour Tom Thibodeau, quant à lui nommé Coach de l’année en 2021 et lui aussi désormais très critiqué à « Big Apple », depuis le début de la saison.

L’entraîneur des Knicks essuie d’ailleurs une nouvelle salve de reproches depuis cette nuit, à cause de ses rotations. Ce n’est pas la première fois que « Thibs » se fait tancer pour son coaching et, cette fois-ci, cela ne concerne pas Kemba Walker, Cam Reddish ou la composition de son cinq de départ, mais bien la blessure de RJ Barrett.

En « back-to-back » chez les Nuggets, le Canadien s’est effectivement blessé à la cheville gauche, en marchant sur le pied de Davon Reed, dans les 30 dernières secondes de la partie. Un pépin physique classique mais qui, dans ce cas précis, aurait pu être évité si Tom Thibodeau s’était résolu à sortir son arrière/ailier titulaire plus tôt.

Une blessure évitable ?

Il faut dire que le match était plié et que Denver, largement en tête à ce moment du quatrième quart-temps (130-115), se dirigeait tranquillement vers la victoire face à New York. Julius Randle et Evan Fournier étaient, eux, sortis quelques instants auparavant.

Historiquement réputé pour beaucoup s’appuyer sur ses titulaires (parfois un peu trop), que ce soit à Chicago, Minnesota ou maintenant New York, Tom Thibodeau semble avoir du mal à déroger à sa réputation. Même si les principaux joueurs new-yorkais jouent en moyenne un peu moins que la saison dernière.

Forcément interrogé après la rencontre sur son choix de faire jouer RJ Barrett jusqu’à la fin de la rencontre, alors qu’il venait de disputer 39 minutes face aux Grizzlies (mercredi dernier), 50 minutes face aux Lakers (samedi soir), 43 minutes face au Jazz (lundi soir) puis 35 minutes ce mardi soir, le coach des Knicks a défendu son choix.

« Il a passé la majorité du quatrième quart-temps sur le banc, donc je l’ai remis dans le match à -13, car je voulais voir si nous pouvions réussir un ‘run’ avec lui », se justifiait-il ainsi, même s’il aurait pu sortir ses meilleurs éléments à 1 minute 30 de la fin de la partie, quand les Nuggets ont pris un ultime temps-mort (à 130-113).

Julius Randle défend son coach

De son côté, parmi les joueurs de New York les plus en vue dans le Colorado, Julius Randle (28 points, 10 rebonds et 6 passes) a tenu à prendre la défense de son entraîneur, en interview d’après-match.

« [Tom Thibodeau] est notre leader, je lui fais entièrement confiance, car je suis l’un de ses soldats », confiait l’intérieur All-Star. « S’il souhaite que je joue 48 minutes, je vais jouer 48 minutes. S’il souhaite que je joue 20 minutes, je vais jouer 20 minutes. Je me fiche du reste. C’est lui qui décide et je me contenterai de faire ce qu’il demande. Peu importe ce que pensent les autres. Je vous laisse débattre du reste [la question de faire jouer les titulaires quand le match], car je me concentre uniquement sur ce qui se passe dans notre vestiaire. »

Retourné aux vestiaires un peu plus tôt que ses coéquipiers, écrasés par une équipe de Denver en démonstration collectivement, RJ Barrett (18 points) ne s’est pas exprimé en conférence de presse. Désormais, les Knicks attendent d’en savoir davantage sur son état de santé.

« Je lui ai parlé brièvement. Il avait l’air d’aller bien, mais je ne peux rien dire de plus tant que [les médecins] ne l’ont pas examiné », expliquait pour finir Tom Thibodeau, dont l’équipe s’enfonce dans la conférence Est, avec ses 10 défaites concédées lors de ses 12 derniers matchs…